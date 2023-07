Meater: Drahtloses Grill- und Kochthermometer mit App-Anbindung

Das Grill- und Kochthermometer Meater ist ursprünglich über eine Kickstarter-Kampagne entstanden. Zwischenzeitlich wurde die anfängliche Standardversion des „Spieß-Thermometers“ um zwei Varianten mit größerer Reichweite ergänzt. Meater Plus kommt mit einem integrierten Bluetooth-Repeater und erweitert die Funkreichweite von maximal 10 auf bis zu 50 Meter. Wem das nicht genügt, der kann den Meater Block kaufen: Hier bekommt man dann nicht nur ein Viererset der Meater-Thermometer, sondern auch gleich noch ein WLAN-Modul mit dazu.

Alle drei Meater-Varianten aktuell deutlich günstiger

Im Rahmen der Prime-Tage von Amazon hat Meater alle drei Varianten des sowohl für den Einsatz am Grill als auch in der Küche geeigneten Thermometers deutlich im Preis reduziert:

Ein Fühler misst zugleich Kern- und Garraumtemperatur

Jeder Meater-Spieß ist mit zwei Temperaturfühlern ausgestattet, sodass er gleichzeitig die Kern- und die Garraumtemperatur messen kann. Die Sonden sind jeweils in der Spitze und im hinteren Bereich der 13 Zentimeter langen und 0,6 Zentimeter dicken Spieße verbaut und übertragen ihre Messwerte drahtlos an die zugehörige App. Für die Stromversorgung sorgt ein in den Fühlern verbauter Mini-Akku, der extrem hitzebeständig ist und laut Hersteller auch deutlich höhere Temperaturen verträgt, als sie bei der regulären Verwendung auftreten.

Geladen wird der Akku des Meater mithilfe einer gewöhnlichen AAA-Batterie automatisch, sobald er sich im mitgelieferten Aufbewahrungscase befindet. Eine komplette Ladung erlaubt laut Hersteller dann den Einsatz über 24 bis 48 Stunden hinweg und die Ladebatterie soll in der Regel bis zu einem Jahr lang halten, bevor sie ersetzt werden muss.

Der Meater-Spieß ist aus gut zu reinigendem rostfreiem Stahl gefertigt und mit einem Keramikgriff ausgestattet. Die Maximaltemperatur für die Spitze des Fühlers liegt bei 100 Grad, als maximale Umgebungstemperatur kann die App Messwerte der hinteren Sonde von bis zu 275 Grad anzeigen.

Hervorragende App – Jetzt mit Dynamic Island

Unterm Strich ist der Meater ein hochwertiges, praktisches und dazu auch noch schönes Stück Hardware, das insbesondere auch vom Handling her deutliche Vorteile gegenüber gewöhnlicher Kabel-Temperaturfühlern mit sich bringt. Bei unseren Tests hat das Thermometer stets zuverlässig und exakt gearbeitet. Einen besonderen Pluspunkt hat allerdings auch die zugehörige Meater-App verdient – die komplett in deutscher Sprache verfügbar und zugleich die bislang beste Grill-App ist, die uns bislang in die Finger kam. Die Anwendung ist einfach und übersichtlich aufgebaut, hält aber wenn man möchte über die empfohlenen Garzeiten für verschiedene Fleisch- und Fischsorten hinaus auch jede Menge Tipps und Rezepte bereit, die als Basis-Input oder auch zum verfeinern der persönlichen Grill- und Kochkünste dienen können.

Während des Grillvorgangs zeigt Meater nicht nur die aktuell gemessene Innen- und Außentemperatur, sondern prognostiziert auch die voraussichtliche Wartezeit, bis die gewünschte Temperatur erreicht ist. Sehr gut hat uns bei der Verwendung zudem gefallen, dass bei entsprechenden Rezepten nicht nur die reine Grillzeit relevant ist, sondern auch anschließende Ruhezeiten zum Nachgaren mit einbezogen werden und vor allem unerfahrene Köche hier mit klaren Anweisungen versorgt werden.

Die App kann per Audiosignal und Push-Mitteilung über relevante Ereignisse informieren. Mit ihrem letzten Update wurde die Meater-App dahingehend erweitert, dass die Messwerte nun auf dem Sperrbildschirm oder in der „Dynamic Island“ auf neuen iPhone-Modellen angezeigt werden, wenn die App selbst im Hintergrund ist.