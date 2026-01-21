Probleme und Ausfälle bei mehreren Apple-Diensten

Apple hatte in der vergangenen Nacht massive technische Probleme. Bis zu vier Stunden lang waren verschiedene Online-Angebote des iPhone-Herstellers gestört und zum Teil vollständig ausgefallen. Während in Deutschland nur die wenigsten Nutzer etwas von den nach Mitternacht begonnenen Störungen mitbekommen haben dürften, sahen sich Apple-Kunden in den USA am Nachmittag und in den Abendstunden, also zu deutlich aktivieren Zeiten, mit Problemen konfrontiert.

In diesem Zusammenhang muss man allerdings auch anmerken, dass derart massive Probleme mit Apples Online-Diensten nur ausgesprochen selten auftreten. Überhaupt haben wir auf Apples Systemstatus-Anzeige schon seit längerer Zeit auch keine kleineren Störungen mehr gesehen. Grundsätzlich scheint der iPhone-Hersteller seine Systeme derzeit gut im Griff zu haben. Auch haben die Störungen der vergangenen Nacht soweit bislang bekannt keinen Datenverlust oder sonstige Folgeprobleme für Anwender zur Folge.

Teils mehrstündige Ausfälle bei Apple-Diensten

Begonnen hat das Ganze um 0:48 unserer Zeit mit Störungen und Ausfällen bei Apples Videodienst Apple TV sowie im Apple Store und im iTunes Store. Wer zu später Stunde noch Video gestreamt hat, hat davon möglicherweise auch hierzulande etwas mitbekommen. Auch Apples Kartendienst und die damit verbundenen Navigationsfunktionen waren betroffen. Später sind dann noch weitere Apple-Dienste hinzugekommen, unter anderem waren auch iCloud Mail und iMessage für manche Nutzer nicht mehr erreichbar.

Zum Teil hat es rund vier Stunden gedauert, bis die Probleme wieder behoben waren. Laut Apples Störungsbericht war es 4:50 Uhr deutscher Zeit, als sämtliche Systeme wieder in vollem Umfang zur Verfügung standen.

Konkretes Ausmaß unbekannt

Apple schweigt sich wie immer darüber aus, wie groß der Prozentsatz der betroffenen Nutzer war. Die Standardformulierung im Zusammenhang mit solchen Störungsmeldungen lautet bei Apple stets, dass „einige“ Benutzer betroffen waren.