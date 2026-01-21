iphone-ticker.de — Alles zum iPhone. Seit 2007. 43 213 Artikel

Probleme und Ausfälle bei mehreren Apple-Diensten
Apple hatte in der vergangenen Nacht massive technische Probleme. Bis zu vier Stunden lang waren verschiedene Online-Angebote des iPhone-Herstellers gestört und zum Teil vollständig ausgefallen. Während in Deutschland nur die wenigsten Nutzer etwas von den nach Mitternacht begonnenen Störungen mitbekommen haben dürften, sahen sich Apple-Kunden in den USA am Nachmittag und in den Abendstunden, also zu deutlich aktivieren Zeiten, mit Problemen konfrontiert.

In diesem Zusammenhang muss man allerdings auch anmerken, dass derart massive Probleme mit Apples Online-Diensten nur ausgesprochen selten auftreten. Überhaupt haben wir auf Apples Systemstatus-Anzeige schon seit längerer Zeit auch keine kleineren Störungen mehr gesehen. Grundsätzlich scheint der iPhone-Hersteller seine Systeme derzeit gut im Griff zu haben. Auch haben die Störungen der vergangenen Nacht soweit bislang bekannt keinen Datenverlust oder sonstige Folgeprobleme für Anwender zur Folge.

Teils mehrstündige Ausfälle bei Apple-Diensten

Begonnen hat das Ganze um 0:48 unserer Zeit mit Störungen und Ausfällen bei Apples Videodienst Apple TV sowie im Apple Store und im iTunes Store. Wer zu später Stunde noch Video gestreamt hat, hat davon möglicherweise auch hierzulande etwas mitbekommen. Auch Apples Kartendienst und die damit verbundenen Navigationsfunktionen waren betroffen. Später sind dann noch weitere Apple-Dienste hinzugekommen, unter anderem waren auch iCloud Mail und iMessage für manche Nutzer nicht mehr erreichbar.

Zum Teil hat es rund vier Stunden gedauert, bis die Probleme wieder behoben waren. Laut Apples Störungsbericht war es 4:50 Uhr deutscher Zeit, als sämtliche Systeme wieder in vollem Umfang zur Verfügung standen.

Konkretes Ausmaß unbekannt

Apple schweigt sich wie immer darüber aus, wie groß der Prozentsatz der betroffenen Nutzer war. Die Standardformulierung im Zusammenhang mit solchen Störungsmeldungen lautet bei Apple stets, dass „einige“ Benutzer betroffen waren.
  • Das waren wohl auch die technischen Probleme der AirForce One… Die haben bestimmt auch alle Daten in der iCloud.

  • Das war ich. Ich habe gestern versucht iCloud in HomeAssistant einzubinden und musste mir zehnmal einen Code schicken lassen. Sorry.

  • Könnte es sein, das die Sonneneruption der letzten Tage und die, damit ersichtlichen Polarlichter eine Erklärung sein könnten?

  • Kurz mal eine Frage offtopic. Ich habe seit einiger Zeit massive Probleme mit Erinnerungen. Viele Einträge werden im Kalender doppelt oder mehrfach angezeigt. Ich bekomme nicht raus, woran das liegt und wie ich das beheben kann?
    Jemand ähnliche Erfahrungen?
    Im wesentlichen scheinen das wiederkehrende Aufgaben zu sein, die bei erledigt, die neue Erinnerung auf Termin setzen.
    Nervt mich und bin ratlos.
    P.S. liegt nicht an doppelten Kalendern. Schon ausgeschlossen.

  • Ich konnte nicht mal mein AppleTV starten. Bzw ging mein Fernseher immer wieder aus. Ganz komisch. Dachte schon mein Fernseher geht kaputt.

  • Seit heute etwa 8.30 Uhr lassen sich bei uns manche Webseiten gar nicht oder nur sehr langsam aufrufen. Speedtest zeigt, dass es nicht an unserem Anschluss liegt. So was hatten wir hier (Region Stuttgart) noch nie.

  • Naja, im Griff? Ich kann seit Juni 2025 nur noch Mails empfangen aber nicht mehr senden und der Support rätselt, was da los ist. Meine iCloud scheint einfach kaputt und keiner kann es reparieren.

  • Und schon bricht die Welt für einige zusammen. Unglaublich wie kann man sich nur so abhängig von diesen Digital Müll machen???

