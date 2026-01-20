Hama bietet den besten Preis
Matter-Steckdosen jetzt günstiger als reine HomeKit-Varianten
Mit der zunehmenden Verbreitung von Matter werden auch die Preise für die mit dem Smarthome-Standard kompatiblen Geräte attraktiver. Während Matter-Steckdosen im vergangenen Jahr meist noch teurer waren als direkt für HomeKit zertifizierte Modelle, hat sich dieses Verhältnis inzwischen umgekehrt. Die günstigsten mit Apple Home kompatiblen Steckdosen verbinden sich jetzt über Matter und sind somit zugleich auch mit anderen Systemen wie Amazon Alexa, Google Home und (zumeist) auch Home Assistant kompatibel.
Und noch eine kleine Überraschung haben wir erlebt, als wir das Angebot von Amazon nach günstigen, mit Matter kompatible Steckdosen durchsucht haben. Den besten Preis bietet aktuell der deutsche Anbieter Hama. Dessen kompakte WLAN-Steckdose mit Matter-Unterstützung lässt sich bereits für 8,99 Euro bestellen.
Dicht dahinter folgt die S61s von Sonoff mit einem Preis von 9,99 Euro. Wenn man hier ein Viererpack nimmt, sinkt der Preis sogar auf 8,25 Euro.
Einschränkung bei der Hama-Steckdose
Beide Steckdosen haben zudem eine Funktion zur Energieüberwachung integriert. Hier lesen wir allerdings aus den Bewertungen bei Amazon eine merkwürdige Einschränkung der Hama-Steckdose heraus.
Zunächst sei daran erinnert, dass die Anzeige der Energiemessdaten in Apple Home noch nicht unterstützt wird. Darüber kann man die Steckdosen lediglich ein- und ausschalten sowie deren aktuellen Status abrufen. Wer zusätzlich Informationen zum Energieverbrauch erhalten will, muss die Steckdose über die App des Herstellers ansprechen.
Während dies normalerweise auch dann kein Problem ist, wenn die Steckdosen über Matter in Smarthome-Systeme wie Apple Home eingebunden sind, scheint dies mit der aktuellen Software der Hama-Steckdose nicht möglich. Der Käufer muss sich also entscheiden, ob er die Energieüberwachung benötigt oder die Standardfunktionen der Matter-Integration genügen. Es bleibt zu hoffen, dass Hama hier per Update nachbessert. Wir werden diesbezüglich beim Hersteller nachhaken.
Die Energiemessung per Matter sind doch aber inzwischen schon möglich. Meine Shelly Power Strip Gen4, welche per direkt per Matter an Home Assistant angebunden ist zeigt die Leistung wunderbar an. Sie aktualisiert sich auch deutlich schneller als bei Nutzung der Shelly Cloud oder Shelly WebUI.
Oh Mist, du hast Recht. Apple unterstützt das noch nicht, der Matter-Standard schon. Hab es oben korrigiert.
Kann man diese Steckdosen, anstelle der Dect200 von AVM, über SmartHome mit der Fritz Box 7690 steuern? Ist schon ein Unterschied, eine Dect200 kostet meist ca. 40 Euro.
Die Fritzbox unterstützt, soviel ich weiß, noch kein Matter.
Korrekt, dafür braucht es das Fritz! Smart Gateway.
Die aktuellen Möglichkeiten der Fritz!Automatisierung sind auch leider stark eingeschränkt. Zum Beispiel schalten in Verbindung mit Geofencing.
Die Einstellungsmöglichkeiten werden auch nur sehr zögerlich erweitert.
Aqara macht es richtig. Wird die Auswahl zwischen Thread und Zigbee gelassen.
Har Aqara überhaupt Thread Zwischenstecker?
Könnt ihr mal scenario sagen, wo ihr so eine Steckdose einsetzt? Lampen/Licht brauche ich nicht, da läuft alles über Philips Hue mit aktuell 53 Lampen. Danke!
Ich messe mit der Steckdose den Stromverbrauch von Waschmaschine und Trockner. Über eine Automation werde ich benachrichtigt, wenn das Programm beendet ist.
Hast du einen Tipp zur automation? Ich nutze Meross Steckdosen mss210p. Die sind Apple Home fähig (an u aus) über die Meross App sehe ich den aktuellen Verbrauch.
Laserdrucker, 3D-Drucker
Energiemessung von meiner Wasserhahn, Spülmaschine, Waschmaschine, Trockner, Trockner.
Abschaltung Wasserverbrauchende Geräte (Waschmaschine, Spülmaschine) sobald Leckagesensoren Feuchtigkeit entdecken (z.B. bei der Hebeanlage).
Möglichkeit den Boiler vom Wasserhahn abzuschalten, wenn ich es vor der Abfahrt in den Urlaub vergessen habe.
Tibber WLAN-Gateway automatisiert rebooten wenn es mal wieder die Verbindung verliert.
Und natürlich: Stehlampe Ein-/Ausschalten.
Bei mir sind das:
– Drucker
– Reiskocher (gibt tatsächlich keinen Ausschalter beim Gerät von Reishunger)
– PC (Rechner geht an wenn Strom an ist und ist per Alexa aktivierbar). Und Verbrauch des PC’s ist auch ganz interessant.
– alle Geräte beim Fernseher und beim PC haben noch eine Steckdose, ist ganz nützlich wenn man in den Urlaub fährt.
– Licht beim Schlafzimmer Schrank
Klassische Siebträger-Kaffeemaschine mit Kippschalter
luftreiniger, heizkörper, heizdecke, ventillator, laufband damit es nicht im standby bleibt, ..
– AV Receiver
-Subwoofer
-Siebträgermaschine (praktisch zum vorheizen lassen auf dem Heimweg)
-Lampen
Ich steuere so das Laden meines iPhones. Ich lege abends mein iPhone immer auf mein Magsafe Duo und per Automation fängt das iPhone um 05:00 Uhr an zu Laden indem die Steckdose eingeschaltet wird, und sobald der Akkustand 90% erreicht schaltet sich die Steckdose wieder aus.
Außerdem schaltet sich die Steckdose auch ein sobald das iPhone weniger als 10% Akku hat.
Und die gleiche Automation hab ich auch noch mal für mein iPad.
Oder das sich die Steckdose meines Fernsehers, PC ausschaltet wenn ich das Haus verlasse.
Ich bin von matter noch nicht so recht überzeugt. Entweder liegt es an den Ikea Produkten, die ich mir neulich besorgt habe, oder Apple Home ist einfach unzuverlässig. Bei Zigbee und tado muss schon ein Stromausfall kommen, dass es zu einem Aussetzer kommt, aber die matter Geräte sind regelmäßig nicht erreichbar… Ich kann mir doch jetzt keinen Ikea Hub holen.
Falls du von den neuen Bilresa Produkten sprichst – da hat ikea leider einen Bug eingebaut. Die dinger gehen in den deep sleep modus und brauchen ewig um aufzuwachen, wenn sie direkt per matter und nicht über den ikea hub eingebunden sind. Gibt dazu einen eigenen thread auf reddit.
Uhh. Danke !! Das erklärt einiges.
Ich nutze die Fernbedienung um meine Lampen im Wohnzimmer zu schalten. Das funktioniert eigentlich sofort.
Im Bad habe ich Radiosender drauf gelegt. Es dauert ein zwei Sekunden Tunin auf den HomePods startet. Ich glaube aber, dass es ehr an Tunein liegt.
Ich benötige eine Steckdose, ähnlich den Laundrify-Steckdosen, die selbst stets eingeschaltet sind und den daran angeschlossenen Verbraucher überwachen.
Wenn dieser eingeschaltet wird (beispielsweise Spielekonsole) soll eine Szene ausgelöst werden. Wenn dieser Verbraucher wieder ausgeschaltet wird, soll ebenfalls eine Szene ausgelöst werden.
Die Laundrify-Steckdosen können ja z.B. mittels Homebridge zu HomeKit hinzugefügt werden. Dort tauchen sie dann als Kontaktsensoren auf. Sie messen ja den Verbrauch der Waschmaschine/Trockner und die „Kontaktsensoren“ wechseln dann, je nach Verbrauch ihren Status.
Für diesen Zweck (Waschmaschine/Trockner) ist das auch ausreichend.
Für mein skizziertes Szenario kann ich sie aber nicht zweckentfremden, da die Schaltzeiten recht hoch sind.
Können irgendwelche „smarten“ Steckdosen das?
Wann lernen die Hersteller endlich, dass nicht billig und wlan gut ist, sonder günstig und mit matter over THREAD?
Diesen matter-wlan Kram gibt es doch zu Hauf.
Sehe ich auch so. Ich will mein Wlan nicht mir Geräten überfluten die dann auch noch aufs Netzwerk zugreifen können. Bitte mit Thread an Board. Ich hoffe, die Steckdosen von Ikea kommen bald.
Ikea kommt dann bald mit der 6.99€ Steckdose mit Matter und Zigbee