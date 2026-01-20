Matter-Steckdosen jetzt günstiger als reine HomeKit-Varianten

Mit der zunehmenden Verbreitung von Matter werden auch die Preise für die mit dem Smarthome-Standard kompatiblen Geräte attraktiver. Während Matter-Steckdosen im vergangenen Jahr meist noch teurer waren als direkt für HomeKit zertifizierte Modelle, hat sich dieses Verhältnis inzwischen umgekehrt. Die günstigsten mit Apple Home kompatiblen Steckdosen verbinden sich jetzt über Matter und sind somit zugleich auch mit anderen Systemen wie Amazon Alexa, Google Home und (zumeist) auch Home Assistant kompatibel.

Und noch eine kleine Überraschung haben wir erlebt, als wir das Angebot von Amazon nach günstigen, mit Matter kompatible Steckdosen durchsucht haben. Den besten Preis bietet aktuell der deutsche Anbieter Hama. Dessen kompakte WLAN-Steckdose mit Matter-Unterstützung lässt sich bereits für 8,99 Euro bestellen.

Dicht dahinter folgt die S61s von Sonoff mit einem Preis von 9,99 Euro. Wenn man hier ein Viererpack nimmt, sinkt der Preis sogar auf 8,25 Euro.

Einschränkung bei der Hama-Steckdose

Beide Steckdosen haben zudem eine Funktion zur Energieüberwachung integriert. Hier lesen wir allerdings aus den Bewertungen bei Amazon eine merkwürdige Einschränkung der Hama-Steckdose heraus.

Zunächst sei daran erinnert, dass die Anzeige der Energiemessdaten in Apple Home noch nicht unterstützt wird. Darüber kann man die Steckdosen lediglich ein- und ausschalten sowie deren aktuellen Status abrufen. Wer zusätzlich Informationen zum Energieverbrauch erhalten will, muss die Steckdose über die App des Herstellers ansprechen.

Während dies normalerweise auch dann kein Problem ist, wenn die Steckdosen über Matter in Smarthome-Systeme wie Apple Home eingebunden sind, scheint dies mit der aktuellen Software der Hama-Steckdose nicht möglich. Der Käufer muss sich also entscheiden, ob er die Energieüberwachung benötigt oder die Standardfunktionen der Matter-Integration genügen. Es bleibt zu hoffen, dass Hama hier per Update nachbessert. Wir werden diesbezüglich beim Hersteller nachhaken.