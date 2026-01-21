Smasi: Persönliche Wissenssammlung lokal auf dem iPhone

Wir haben schon optisch ansprechendere Apps gesehen, bei Smasi steht allerdings eindeutig der Leistungsumfang im Fokus. Mithilfe der Anwendung lässt sich eine lokale Wissensdatenbank erstellen. Hilfreich kann dergleichen schon sein, wenn man jedes Mal aufs Neue nach Handbüchern oder YouTube-Videos sucht, weil bei selten nötigen Wartungsarbeiten oder Reparaturen einzelne Schritte in Vergessenheit geraten.

Die Smasi-App sieht sich als potenzielle Sammlung von Arbeitsbeschreibungen, Checklisten, Anleitungen oder persönliche Wissenssammlungen. Dabei lassen sich die Inhalte einfach kategorisieren, miteinander verlinken, formatieren und mit Fotos ergänzen. Die App richte sich laut Entwickler an Privatpersonen, Handwerker und Selbstständige, die ihr Wissen strukturiert dokumentieren und dabei auf komplexe Systeme verzichten möchten.

Strukturieren, verlinken, bebildern

Dabei ist die Anwendung so angelegt, dass man Texte einfach und strukturiert eingeben und formatieren kann. Die Inhalte lassen sich wenn nötig auch um Fotos ergänzen und für einen besseren Überblick in unterschiedlichen Sammlungen ablegen. Sammlungen sind sozusagen eigenständige Wikis zu bestimmten Themenbereichen.

Der Entwickler legt seinen Aussagen zufolge besonderen Fokus auf den Schutz der eingegebenen Daten, sodass diese ausschließlich lokal auf dem Gerät gespeichert sind. Dabei fehlt uns bislang allerdings die Möglichkeit, die eingegebenen Daten zu exportieren und zu sichern. Diese Funktion soll dem Entwickler zufolge mit einer der nächsten Versionen der App ergänzt werden. Derzeit ist es lediglich möglich, Einträge über die Teilen-Funktion als PDF abzuspeichern.

Backup fehlt noch, Sync als Beta

Eine Option zur Synchronisation der Inhalte über mehrere Geräte hinweg ist derzeit als Beta-Funktion verfügbar. Hierbei werden wahlweise iCloud oder ein eigener NAS-Server unterstützt. Die Smasi-App ist neben Apple-Geräten auch für Windows verfügbar.

Ein Test mit bis zu 20 Einträgen ist mit der kostenlos erhältlichen Version der Anwendung möglich. Für die Vollversion muss man 14,99 Euro bezahlen, dieser Preis gilt allerdings pro Gerät.