Abo für Kalender-App Fantastical wird 40% teurer

Flexibits, die Macher der Kalender-App Fantastical, haben eine drastische Preissteigerung für ihr Premium-Abo angekündigt. Kunden von Flexibits erhalten aktuell per E-Mail den Hinweis, dass sich die Abo-Kosten vom kommenden Jahr an um rund 40 Prozent erhöhen.

Auf der Webseite der Entwickler haben wir bislang noch keine weiterführenden Informationen gefunden und es liegen uns aktuell nur die neuen Dollar-Preise für das Premium-Abo von Fantastical vor. In den an die Nutzer verschickten E-Mails bestätigen die Entwickler aber bereits, dass sich die Preiserhöhung in gleichem Maß über alle Verbreitungsländer der App erstreckt, es könne lediglich kleinere Abweichungen im Zusammenhang mit den einzelnen Währungen geben. Man werde durch die Inflation und allgemein gestiegen Kosten zu diesem Schritt gezwungen.

Auf den US-Dollar bezogen steigt der Preis für das Jahres-Abo von Fantastical vom 3. Januar 2023 an für Einzelpersonen um knapp 43 Prozent von 40 Dollar auf 57 Dollar. Im Familienabo fällt die Preiserhöhung mit etwa 38 Prozent nur wenig dezenter aus, fortan sind hier dann 90 Dollar statt bislang 65 Dollar zu entrichten. In Deutschland werden die neuen Endpreise sogar noch ein Stück höher ausfallen, hier kostet das Premium-Abo von Flexibits nach den letzten Währungsanpassungen durch Apple jetzt schon jeweils rund 5 Euro mehr im Jahr, als in den USA in Dollar verlangt wird.

Abo-Modell von vielen Nutzern kritisiert

Die angekündigten Preiserhöhungen verärgern insbesondere die Stammkunden von Flexibits sehr. Noch in der vergangenen Woche hatten die Entwickler mit drastisch gesenkten Aktionspreisen um neue Nutzer geworben, während die Bestandskunden davon nichts hatten und fortan nun sogar noch tiefer in die Tasche greifen müssen.

Fantastical war insbesondere aufgrund seiner Integration in die Menüleiste einst der Favorit vieler Mac-Nutzer und konnte sich als ansprechende und leistungsfähige Kalender-App auch auf dem iPhone schnell durchsetzen. Vor zwei Jahren haben die Entwickler dann auf die von Apple favorisierte Strategie umgeschwenkt, ihre einst im Einzelkauf erhältlichen Anwendungen nur noch im Abo anzubieten.