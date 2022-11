Audible-Hörbücher lassen sich direkt auf der Apple Watch streamen

Im Rahmen des Abonnements hat man die Möglichkeit, jeden Monat ein Hörbuch aus dem mehr als 65.000 deutschsprachige und 500.000 internationale Titel umfassenden Angebot von Audible auszuwählen und in seine persönliche Bibliothek zu übernehmen. Der Zugriff auf diese „gekauften“ Hörbücher ist in der Folge über das persönliche Benutzerkonto auch dann noch möglich, wenn man sein Audible-Abo wieder gekündigt hat.

Die Wiedergabe auf der Apple Watch ist in vollem Umfang in die geräteübergreifende Synchronisierung von Audible eingebunden. Dementsprechend können auf der Uhr gestartete Hörbücher auf einem anderen Gerät genau von der Stelle an weitergehört werden, an der man die Wiedergabe auf der Apple Watch gestoppt hat.

Insert

You are going to send email to