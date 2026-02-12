Kein Zusammenhang mit Apple-Chips
Probleme im 5G-Netz der Telekom behoben
Zu Wochenbeginn haben wir über Probleme im Mobilfunknetz der Deutschen Telekom berichtet. Nach Angaben der Telekom sind die Störungen inzwischen behoben.
Die vorliegenden Meldungen hatten zunächst den Eindruck erweckt, dass die im iPhone Air und iPhone 16e verbauten Mobilfunkchips C1 und C1X von Apple eine Rolle spielen könnten. Die Telekom widerspricht dem in einer uns vorliegenden Stellungnahme jedoch.
Grundsätzlich waren der Telekom zufolge Neukonfigurationen im 5G-Kernnetz die Ursache dafür, dass es bei einigen Nutzern der auf dem Standard 5G-Standalone basierenden Optionen „5G+ Gaming“ und „Red Cap“ zu Problemen kam. Nach Darstellung des Unternehmens war dies allerdings nur über einen kurzen Zeitraum hinweg der Fall. Betroffene Nutzer hatten allerdings darüber berichtet, dass sie über mehrere Tage Probleme im 5G-Netz des Anbieters hatten.
Der Telekom ist es in diesem Zusammenhang wichtig zu betonen, dass die Einschränkungen keinen Bezug zu spezifischen Chips oder Endgerätemodellen hatten. Die Technik-Teams des Anbieters hätten das Problem mittlerweile gelöst, sodass die betroffenen Kunden das Mobilfunkangebot jetzt wieder reibungslos mit LTE und 5G nutzen können.
Was sind „5G+ Gaming“ und „Red Cap“?
Bei „5G+ Gaming“ und „Red Cap“ handelt es sich um Technologien, die zunächst einmal nicht viel miteinander zu tun haben. „5G+ Gaming“ soll die Nutzung von Spiele-Streaming-Angeboten verbessern, indem die Datenübertragung für diesen Zweck priorisiert wird, um die Latenz zu verringern.
„Red Cap“ steht für „Reduced Capability“ und dabei handelt es sich um eine Technologie, die speziell für Smartwatches, Sensoren oder Kameras entwickelt wurde, die das 5G-Netz nutzen. „Red Cap“ soll dafür sorgen, dass sich solche Geräte trotz ihrer in der Regel geringeren Akkukapazität und reduzierten Funkleistung bestmöglich im 5G-Netz verwenden lassen.
Endlich bin ich wieder im Telekom.de Netz und nicht „im besten Netz“
Haha, hat mich auch total genervt! Danke für den Hinweis.
Mit ist das egal was du oben steht . Da Schaue ich sowieso selten hin.
Was ist los?
Auch wenn es jetzt angeblich laufen soll, werde ich dieses 5GGaming nicht wieder aktivieren! Versuchen tu ich das eh nicht. Ich zocke höchstens CandyCrush auf dem iPhone Air. Ich hatte 2 Tage ein nutzloses Telefon ohne Empfang und musste dem Typen im Telekom Shop sagen was er machen soll um mein Problem zu lösen!!! Jetzt lasse ich das nutzlose Paket weg und hoffe nie wieder Probleme zu bekommen
Der Nachteil war, dass es mit 5G auf der Watch gekoppelt ist. Somit bei vielen Automatisch aktiviert.
War das nicht so, dass das mit dem iPhone sowieso (noch) nicht kompatibel ist?
Also ohne aktuelle 5G-AppleWatch bringt einem das eh nichts.
(Kann sein, dass mein Wissensstand veraltet ist. Als ich mal geschaut hatte, war das noch so.)
5G SA / 5G+ ist ab iPhone 16 Geräten verfügbar.
5G+ SA ist ab dem iPhone 15 verfügbar (siehe https://www.telekom.de/optionsuebersicht/mobilfunk/5gplus-gaming -> Folgende Geräte unterstützen 5G+ Gaming)
Marketing halt. Die eine Krähe hackt der anderen kein Auge aus. Sitzen alle am gleichen Tisch und der Nutzer wird für … verkauft.
Du meinst also, die Telekom nimmt die Schuld auf dich um Apple in Schutz zu nehmen? Das bezweifle ich aber sehr. Umgekehrt wäre wesentlich wahrscheinlicher.
Toll, und bei Vodafone bei und im Ort seit 1 Woche kein Mobilfunk
Merke tatsächlich einen Unterschied, abgesehen davon das wieder Telekom.de als Provider da steht :D
Bei uns wurde 5G Anfang des Jahres kaputt optimiert und einige Straßen haben zwar noch Netz aber >200ms und nur 1-2 Mbit Upload
Oh ja, war spürbar. Ich habe gedacht es liegt am Nebel oder dem Telefon. Jetzt gehts wieder.
5G SA hat noch nie sauber funktioniert auf dem iPhone seit dem man 5G+ Gaming Option eingeführt hat. Immer wieder fliegt man aus dem Netz und ist offline, bis man neu Verbindet. Selbst auf Geräte die garkein 5G können.