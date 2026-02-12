iphone-ticker.de — Alles zum iPhone. Seit 2007. 43 359 Artikel

Kein Zusammenhang mit Apple-Chips

Probleme im 5G-Netz der Telekom behoben
Zu Wochenbeginn haben wir über Probleme im Mobilfunknetz der Deutschen Telekom berichtet. Nach Angaben der Telekom sind die Störungen inzwischen behoben.

Die vorliegenden Meldungen hatten zunächst den Eindruck erweckt, dass die im iPhone Air und iPhone 16e verbauten Mobilfunkchips C1 und C1X von Apple eine Rolle spielen könnten. Die Telekom widerspricht dem in einer uns vorliegenden Stellungnahme jedoch.

Telekom 5g Plus

Grundsätzlich waren der Telekom zufolge Neukonfigurationen im 5G-Kernnetz die Ursache dafür, dass es bei einigen Nutzern der auf dem Standard 5G-Standalone basierenden Optionen „5G+ Gaming“ und „Red Cap“ zu Problemen kam. Nach Darstellung des Unternehmens war dies allerdings nur über einen kurzen Zeitraum hinweg der Fall. Betroffene Nutzer hatten allerdings darüber berichtet, dass sie über mehrere Tage Probleme im 5G-Netz des Anbieters hatten.

Der Telekom ist es in diesem Zusammenhang wichtig zu betonen, dass die Einschränkungen keinen Bezug zu spezifischen Chips oder Endgerätemodellen hatten. Die Technik-Teams des Anbieters hätten das Problem mittlerweile gelöst, sodass die betroffenen Kunden das Mobilfunkangebot jetzt wieder reibungslos mit LTE und 5G nutzen können.

Was sind „5G+ Gaming“ und „Red Cap“?

Bei „5G+ Gaming“ und „Red Cap“ handelt es sich um Technologien, die zunächst einmal nicht viel miteinander zu tun haben. „5G+ Gaming“ soll die Nutzung von Spiele-Streaming-Angeboten verbessern, indem die Datenübertragung für diesen Zweck priorisiert wird, um die Latenz zu verringern.

„Red Cap“ steht für „Reduced Capability“ und dabei handelt es sich um eine Technologie, die speziell für Smartwatches, Sensoren oder Kameras entwickelt wurde, die das 5G-Netz nutzen. „Red Cap“ soll dafür sorgen, dass sich solche Geräte trotz ihrer in der Regel geringeren Akkukapazität und reduzierten Funkleistung bestmöglich im 5G-Netz verwenden lassen.
  • Endlich bin ich wieder im Telekom.de Netz und nicht „im besten Netz“

  • Mit ist das egal was du oben steht . Da Schaue ich sowieso selten hin.

  • Peter von Frosta

    Auch wenn es jetzt angeblich laufen soll, werde ich dieses 5GGaming nicht wieder aktivieren! Versuchen tu ich das eh nicht. Ich zocke höchstens CandyCrush auf dem iPhone Air. Ich hatte 2 Tage ein nutzloses Telefon ohne Empfang und musste dem Typen im Telekom Shop sagen was er machen soll um mein Problem zu lösen!!! Jetzt lasse ich das nutzlose Paket weg und hoffe nie wieder Probleme zu bekommen

  • Marketing halt. Die eine Krähe hackt der anderen kein Auge aus. Sitzen alle am gleichen Tisch und der Nutzer wird für … verkauft.

  • Toll, und bei Vodafone bei und im Ort seit 1 Woche kein Mobilfunk

  • Merke tatsächlich einen Unterschied, abgesehen davon das wieder Telekom.de als Provider da steht :D

  • Bei uns wurde 5G Anfang des Jahres kaputt optimiert und einige Straßen haben zwar noch Netz aber >200ms und nur 1-2 Mbit Upload

  • Oh ja, war spürbar. Ich habe gedacht es liegt am Nebel oder dem Telefon. Jetzt gehts wieder.

  • 5G SA hat noch nie sauber funktioniert auf dem iPhone seit dem man 5G+ Gaming Option eingeführt hat. Immer wieder fliegt man aus dem Netz und ist offline, bis man neu Verbindet. Selbst auf Geräte die garkein 5G können.

