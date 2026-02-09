Apple-Chips beißen sich mit "5G+ Gaming"
Telekom: iPhone Air und iPhone 16e machen für manche Nutzer Probleme
Mobilfunkkunden der Telekom klagen seit dem Wochenende über Verbindungsprobleme. Betroffen sind offenbar jedoch nur Besitzer eines iPhone 16e und iPhone Air. Dies deutet auf eine mögliche Verbindung zu den bislang ausschließlich in diesen iPhone-Modellen verbauten, von Apple selbst produzierten Modem-Chips gibt. Offenbar bestehen derzeit Kompatibilitätsprobleme zwischen diesen Prozessoren und der 5G-Gaming-Option der Telekom.
Das Thema wird unter anderem in den Hilfe-Foren der Telekom diskutiert. Dort geben Mitarbeiter den Ratschlag, es zunächst zu versuchen, indem man für etwa 10 Sekunden in den Flugmodus wechselt und die Verbindung anschließend wieder aktiviert.
Deaktivierung von „5G+ Gaming“ hilft offenbar
Wenn das nicht hilft, bietet die Deaktivierung der Zubuchoption „5G+ Gaming“ Aussicht auf Erfolg. Mehrere Nutzer berichten inzwischen, dass sie ihr iPhone Air oder iPhone 16e im Anschluss wieder problemlos verwenden konnten. Die Deaktivierung kann entweder selbst mithilfe der MeinMagenta-App, durch die telefonische Hotline der Telekom oder durch einen Supportmitarbeiter von „Telekom hilft“ erfolgen.
Bei 5G+ Gaming handelt es sich um eine von der Telekom kostenlos angebotene Funktion, mit der die Verbindungsleistung beim Spiele-Streaming verbessert wird. Das Netz wird dabei um mehrere Segmente unterteilt, die sich individuell mit Fokus auf Funktionen wie die Datenrate, Latenz oder Sicherheit optimieren lassen.
Option mit Apple Watch automatisch aktiviert
Was viele Telefonkunden nicht wissen: Die Funktion wird auch benötigt, um mit den neuesten Modellen der Apple Watch 5G-Verbindungen zu ermöglichen. Die Uhren nutzen hierfür die sogenannte RedCap-Technologie, einen speziell für Geräte wie Smartwatches, Sensoren oder Kameras entwickelten akkuschonenden und leistungsoptimierten Verbindungsstandard. RedCap ist Bestandteil von 5G+ und die Telekom hat ihr Netz so konfiguriert, dass „5G+ Gaming“ automatisch zugeschaltet wird, wenn eine mit 5G kompatible Smartwatch erkannt wird. Daher ist die Option bei vielen Nutzern aktiv, ohne dass diese dies aktiv angestoßen haben.
5G+ Gaming läuft scheinbar generell noch nicht rund. Auch bei iPhones ohne Apple-Modem hat man kein LTE mehr sondern 5G oder Edge. Teilweise bleibt Edge bis man den Flugmodus ein- und wieder ausschaltet. Keine Ahnung woran das liegt. Irgendwas passt da bei der Telekom nicht. Vodafone hat wohl keine Probleme mit 5G+.
ich hatte ein langes Gespräch mit einem Techniker der Telekom vor ein paar Wochen. Der hat mit das bestätigt… 5G SA ist noch nicht ok. Telefonieren geht nicht im SA Modus, Netzwechsel etc … also kein Wunder … ;der 5G SA Modus ist schuld
Ich würde sagen genau das beschreibt mein Problem das ich auch mit meinem iPad Pro M5 habe.
Deaktivierung von 5G+ ist aber doof weil das iPad nur ne MultiSIM vom iPhone hat und da will ich es eigentlich nicht deaktivieren.
In unserem Fall hat es zumindest vorübergehend wieder funktioniert, wenn das iPhone für 10+ Sekunden im Flugmodus war.
Laut Telekom ist das Problem bekannt, aber kann vorerst nur durch deaktivieren der 5G Option der AW behoben werden.
Ich hatte das Problem seit gestern Mittag und habe natürlich erstmal alles versucht selbst zu regeln. iPhone neu aufgesetzt, esim neu aufgespielt etc. etc. Heute war ich dann im Shop und habe die 5G+Gaming kacke runter nehmen lassen und alles läuft wieder wie gewohnt..
Über die Option „5G+ Gaming“ verfüge ich NICHT und habe dennoch mit teilweise massiven Verbindungsproblemen bei meinem 16e zu kämpfen. So verfügt das Telefon mehrfach trotz Anzeige von ein bis zwei Balken über keinen Empfang. Andere Geräte haben jedoch sehr gut Empfang an den Orten, wo das 16e aussteigt. Auch arbeiten einige Apps, die eine Internetverbindung benötigen, von Zeit zu Zeit nicht mehr zuverlässig. Meist hilft ein Neustart; nur blöd, dass man es nicht immer bemerkt.
