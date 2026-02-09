Telekom: iPhone Air und iPhone 16e machen für manche Nutzer Probleme

Mobilfunkkunden der Telekom klagen seit dem Wochenende über Verbindungsprobleme. Betroffen sind offenbar jedoch nur Besitzer eines iPhone 16e und iPhone Air. Dies deutet auf eine mögliche Verbindung zu den bislang ausschließlich in diesen iPhone-Modellen verbauten, von Apple selbst produzierten Modem-Chips gibt. Offenbar bestehen derzeit Kompatibilitätsprobleme zwischen diesen Prozessoren und der 5G-Gaming-Option der Telekom.

Das Thema wird unter anderem in den Hilfe-Foren der Telekom diskutiert. Dort geben Mitarbeiter den Ratschlag, es zunächst zu versuchen, indem man für etwa 10 Sekunden in den Flugmodus wechselt und die Verbindung anschließend wieder aktiviert.

Deaktivierung von „5G+ Gaming“ hilft offenbar

Wenn das nicht hilft, bietet die Deaktivierung der Zubuchoption „5G+ Gaming“ Aussicht auf Erfolg. Mehrere Nutzer berichten inzwischen, dass sie ihr iPhone Air oder iPhone 16e im Anschluss wieder problemlos verwenden konnten. Die Deaktivierung kann entweder selbst mithilfe der MeinMagenta-App, durch die telefonische Hotline der Telekom oder durch einen Supportmitarbeiter von „Telekom hilft“ erfolgen.

Bei 5G+ Gaming handelt es sich um eine von der Telekom kostenlos angebotene Funktion, mit der die Verbindungsleistung beim Spiele-Streaming verbessert wird. Das Netz wird dabei um mehrere Segmente unterteilt, die sich individuell mit Fokus auf Funktionen wie die Datenrate, Latenz oder Sicherheit optimieren lassen.

Option mit Apple Watch automatisch aktiviert

Was viele Telefonkunden nicht wissen: Die Funktion wird auch benötigt, um mit den neuesten Modellen der Apple Watch 5G-Verbindungen zu ermöglichen. Die Uhren nutzen hierfür die sogenannte RedCap-Technologie, einen speziell für Geräte wie Smartwatches, Sensoren oder Kameras entwickelten akkuschonenden und leistungsoptimierten Verbindungsstandard. RedCap ist Bestandteil von 5G+ und die Telekom hat ihr Netz so konfiguriert, dass „5G+ Gaming“ automatisch zugeschaltet wird, wenn eine mit 5G kompatible Smartwatch erkannt wird. Daher ist die Option bei vielen Nutzern aktiv, ohne dass diese dies aktiv angestoßen haben.