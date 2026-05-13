Prime Video führt Hochformat-Feed für Smartphones ein

Mit Prime Video bietet ein weiterer Streamingdienst für Smartphones optimierte Videos im Hochformat an. In Deutschland steht die Neuerung allerdings noch nicht zur Verfügung. Laut Amazon startet die Funktion zunächst für ausgewählte Nutzer in den USA und soll dort bis zum Sommer für alle Abonnenten von Prime Video verfügbar sein. Angaben zu einem internationalen Starttermin macht Amazon bislang nicht.

Zunehmend verbreiteter Trend

Wir haben ja eben erst über den Start der Hochformat-Videos bei Netflix berichtet. Bei Amazon nennt sich das auf Smartphone-Nutzer abzielende Kurzvideo-Format „Clips“. Innerhalb der Prime-Video-App soll ein vertikal scrollbarer Feed kurze Ausschnitte aus Filmen und Serien anzeigen. Die Funktion war zunächst nur für NBA-Zusammenfassungen innerhalb der Sportinhalte von Prime Video vorgesehen und wird nun auf weitere Inhalte ausgeweitet.

Die Kurzvideos sollen laut Amazon die Entdeckung neuer Inhalte erleichtern. Nutzer können durch kurze Videosequenzen scrollen und direkt zu den jeweiligen Filmen oder Serien wechseln. Vorreiter für die Darstellung von visuellen Inhalten im Hochformat waren Apps wie TikTok oder Instagram. „Inzwischen gehören vertikale Vollbildvideos auch bei Plattformen wie YouTube zum Standard.

Auf der Startseite der Prime-Video-App

Die neue Funktion wird direkt in die Smartphone-App von Prime Video integriert. Auf der Startseite erscheint ein eigener Bereich mit kurzen Ausschnitten aus dem Programmangebot. Nach dem Öffnen eines Clips werden weitere personalisierte Vorschläge in einem vertikalen Vollbild-Feed angezeigt.

Laut Amazon sollen die angezeigten Inhalte auf dem bisherigen Sehverhalten basieren. Nutzer können die Filme und Serien von dem neuen Feed aus direkt starten beziehungsweise kaufen oder ausleihen. Die Inhalte lassen sich ebenso zur persönlichen Merkliste hinzufügen oder über Messenger, E-Mail oder soziale Netzwerke teilen.