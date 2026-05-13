Faltbar und mit aktiver Kühlung
3-in-1-Ladestation von Anker versorgt das iPhone mit 25 Watt
Anker hat sein Prime-Portfolio um eine kompakte 3-in-1-Ladestation erweitert, die Qi2.2 und damit auch das schnelle iPhone-Laden mit bis zu 25 Watt unterstützt. Der neue Qi-Standard hält zunehmend bei kontaktlosen Ladegeräten Einzug. Gestern erst haben wir hier auf eine faltbare Ladestation von Lululook aufmerksam gemacht.
Die neue Anker Prime 3-in-1-Ladestation lässt sich ebenfalls zusammenklappen und eignet sich somit nicht nur für den Einsatz auf dem Schreib- oder Nachttisch, sondern lässt sich auch platzsparend im Rucksack oder Koffer verstauen.
Faltbares Design und aktive Kühlung
Das iPhone wird magnetisch auf der Ladefläche befestigt und kann dabei sowohl im Hoch- als auch im Querformat genutzt werden. Zusätzlich integriert die Station separate Ladeflächen für die Apple Watch und die AirPods. Wenn die Hauptladefläche aufgestellt wird, kann man den Ladepuck für die Apple Watch nach hinten ausklappen und die Hülle der AirPods findet auf einer Ladefläche im Fuß des Geräts Platz.
Um eine Überhitzung zu vermeiden und die kontaktlose Ladegeschwindigkeit möglichst hoch zu halten, hat Anker einen kleinen Lüfter in die Station integriert. Das Kühlsystem mit dem Namen AirCool soll dabei besonders leise arbeiten und dafür sorgen, dass die Temperatur beim Laden um rund fünf Grad niedriger liegt, als bei vergleichbaren Ladegeräten anderer Hersteller. Zugleich wirken sich niedrigere Temperaturen beim Laden positiv auf die Lebenszeit des Smartphone-Akkus aus.
Kabel und Netzteil inklusive
Mit einem Gewicht von 230 Gramm ist die neue 3-in-1-Ladestation von Anker in etwa so schwer wie ein iPhone 17 Pro Max. Die Abmessungen werden vom Hersteller mit rund 9,5 × 6 × 3 Zentimetern angegeben. Im Lieferumfang ist neben der Ladestation selbst ein anderthalb Meter langes USB-C-Kabel sowie ein passendes Netzteil mit 45 Watt Leistung enthalten.
Auf der Webseite von Anker ist die neue Ladestation noch nicht zu finden. Amazon bietet das Gerät dagegen bereits zum Preis von 139,99 Euro zur Bestellung an.
Ich finde diese Preise irgendwie überhaupt nicht nachvollziehbar. Wenn das jetzt Original von Apple wär, wär das doch wahrscheinlich auch nicht viel teurer. Aber natürlich , es wird ja keiner gezwungen, das zu kaufen.
Damn… da kommt man in die comment section und muss feststellen, es ist bereits alles gesagt…
+1
Ich habe mich auch gerade gefragt was die für Preise aufrufen. Das ist echt happig.
Same here
Aber es startet gefühlt alles erstmal mondpreisig um einen dauerhaften Rabatt zu suggerieren
Dito. Hatte den Anker Cube 3-in-1 im Apple Store für 159 Taler gesehen. Fühlte sich gut an. Hab den dann jetzt nach 1,5 jahren bei Amazon für knapp die hälfte geholt. Immer noch ein stolzer Preis, aber aufgrund Haptik etc. war es mir das wert.
Damals wollte meine Frau unbedingt den Belkin haben…weil der schicker wäre fürs Wohnzimmer.
Funktion bei beiden Top!
So war es bei mir ebenso. Der Cube liefert zwar nicht 25 sondern nur 15 Watt, hat aber dank seiner kleinen Standfläche andere Vorteile: Er kann staub- und haarspraygeschützt im Badezimmerschrank stehen. Während der morgendlichen und abendlichen „Hygienezeiten“ können Watch, AirPods und iPhone soweit aufgeladen werden, dass weiteres Aufladen der Geräte über den Tag nicht mehr erforderlich ist. Im Urlaub findet der Cube dann auch im Wohnwagen Platz. Er war auch schon bei Dienstreisen dabei, erforderte aber ein gesondertes Transportcase, um Ladegerät und Kabel beisammen zu haben. Für die bevorstehende Korea-Reise gab es bereits den klappbaren Vorgänger vom gestern vorgestellten Lululook-Lader, leider auch noch ohne 25 Watt.
Kann ich irgendwie auch nicht nachvollziehen… Würde für so ein Teil nie im Leben 140 Flocken zahlen, aber wie du schreibst, bleibt ja jedem selbst überlassen
Richtig!
Vor allem, wenn es vergleichbare wesentlich günstigere Produkte gibt.
Kann empfehlen:
KPON Magsafe Ladestation für… https://www.amazon.de/dp/B0FN6N3737
Das Teil von dir kann keine 25W, man sollte schon gleichwertiges vergleichen…
@Dennis: Für einen Vergleich der Geräte muss ich dir zustimmen. Wenn du aber die schnelle Aufladung mit 15 oder 25 Watt nicht benötigst (weil deine Geräte alle langsam über Nacht geladen werden), sind preiswerte Lösungen natürlich eine weitere Option. Aber meist können die mit der Optik von höherpreisigen Geräten nicht mithalten.
Allerdings gibt es bei dem hier vorgestellten Gerät keine optischen Gründe, so viel Geld für das Ladegerät auszugeben. Der Plastiklook gefällt mir auch nicht. Ich nutze Ankers Cube im Badschrank (s.oben) sowie die stationären Ladegeräte von Belkin und ESR. Letztere machen auch auf dem Tisch eine gute Figur.
Really now? Die Idee mit so ein Ding ist das man es übernacht laden lässt. Solange ich bei allen Geräten 100% dastehen habe wenn ich aufstehe dann ist das für mich ideal. Warum du während des schlafens es schneller geladen haben muss verstehe ich nicht. Wenn es bei dir darum geht es so schnell wie möglich zu laden, dann nimm ein 50w ladegerät mit Kabel wenn du das neue iPhone 17 Pro haben solltest. Weil der dann bis 50% schneller lädt als schnurlose Möglichkeiten.
+1
140€ für ein Ladegerät – geht’s noch?
Stolzer Preis
Ich bin mit der Belkin UltraCharge 3 in 1 für 89,99 € sehr zufrieden:
https://www.amazon.de/Belkin-UltraCharge-Ladestation-Kompatibel-45-W-Adapter-Schwarz/dp/B0FKHGHJMR
Ja kostet die Hälfte und ist von Belkin die nicht besonders durch „günstige“ Preise auffallen.
Wollte ich auch schreiben. Habe meines in weiß sogar im Angebot für knapp 70€ bekommen.
Bin mit der Qualität super zufrieden, und es gab noch keinen Fall, wo ich eine aktive Kühlung an dem Teil vermisst hätte.
Bei den Preisen sind die 10€ Kabel wirklich attraktiv
Für 139,99€? Ja ne, ist klar.
… und stets mit Netzteil dabei – was dann die Sammlung zuhause noch vergrößert.
Schade, dass es so etwas nicht auch alternativ ohne gibt.
AirPods laden auf der gleichen Ladefläche wie das iPhone.
Diese zusätzliche Ladefläche ist nur Ressourcenverschwendung.
Das ist so nicht richtig. Die AirPods 2 haben keine MagSafe-Magnete und benötigen eine plane Ladefläche. Einige AirPods laden übrigens auch auf dem Ladegerät für die Watch. Sie können aber nur auf diesen Ladeflächen geladen werden, wenn das iPhone oder die Watch nicht auch geladen werden müssen. Bei vielen Nutzern geschieht das über Nacht, so dass du in diesen Fällen über die zusätzliche Ladefläche froh bist. Wenn du das nicht benötigst, kannst du ja ein weniger verbreitetes 1- bzw. 2-fach Ladegerät nutzen.
Also die AirPods sind nun keine Geräte, die ich täglich laden muss.
Und ich nutze die täglich.
@Jack Peachseed: Ich nutze meine AirPods Pro 2 als Hörverstärker und trage sie häufig fast den ganzen Tag. Zur Reserve habe ich bereits ein Paar neue. Die älteren Pro 2 haben nicht mehr so lange Akkukapazität, dass sie ohne Zwischenladung im Case einen kompletten Arbeitstag durchhalten, ich nutze sie auch während der Fahrten mit Öffis zur Arbeit und nach hause, abends beim Fernsehen und beim Hören von Hörbüchern beim Einschlafen. Da bin ich froh, wenn die bis abends durchhalten.
Ich weiß nicht wie es Euch so geht….. ich habe mein damals neues 15 Pro eine kurze Zeit induktiv geladen……der Akkuzustand verschlechterte sich in der Zeit um mehrere Prozentpunkte….. beim Laden via Kabel habe ich so etwas noch nie erlebt.
Ging mir genauso, habe mir bei einem iPhone den Akku ziemlich flott ruiniert. Seitdem ich nur noch jeden Abend mein Kabel anstecke, ist der Akku jetzt nach 1 Jahr und 161 Ladezyklen immer noch bei 100%.
Ist auch meine Erfahrung. Daher lade ich zumindest das Handy weiterhin mit Kabel. Suche aber eine ladestation für die Apple Watch.
Wow! 140 Euro und dafür nichtmal aus Alu sondern aus Plastik. Viel Spaß beim Verstauben im Amazon-Regal.
Der Punkt geht an Lululook…
Preis mal beiseite… Ich finde hier bei den (wahrscheinlich bezahlten) Product Placements (nichts anderes ist das hier) nie Angaben zur Ladeleistung für die Apple Watch. Bei Amazon ist das auch oft versteckt oder nicht erwähnt. Ich möchte so eine Station, wo die AW mit 5W geladen wird – und nicht mit 2,5 oder 3W wie bei den meisten Angeboten.
Das, was ihr gestern vorgestellt habt, und das Gleiche war doch für 59,99€, also zahlt man hier wieder nur den Anker Premium Preis.