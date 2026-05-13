3-in-1-Ladestation von Anker versorgt das iPhone mit 25 Watt

Anker hat sein Prime-Portfolio um eine kompakte 3-in-1-Ladestation erweitert, die Qi2.2 und damit auch das schnelle iPhone-Laden mit bis zu 25 Watt unterstützt. Der neue Qi-Standard hält zunehmend bei kontaktlosen Ladegeräten Einzug. Gestern erst haben wir hier auf eine faltbare Ladestation von Lululook aufmerksam gemacht.

Die neue Anker Prime 3-in-1-Ladestation lässt sich ebenfalls zusammenklappen und eignet sich somit nicht nur für den Einsatz auf dem Schreib- oder Nachttisch, sondern lässt sich auch platzsparend im Rucksack oder Koffer verstauen.

Faltbares Design und aktive Kühlung

Das iPhone wird magnetisch auf der Ladefläche befestigt und kann dabei sowohl im Hoch- als auch im Querformat genutzt werden. Zusätzlich integriert die Station separate Ladeflächen für die Apple Watch und die AirPods. Wenn die Hauptladefläche aufgestellt wird, kann man den Ladepuck für die Apple Watch nach hinten ausklappen und die Hülle der AirPods findet auf einer Ladefläche im Fuß des Geräts Platz.

Um eine Überhitzung zu vermeiden und die kontaktlose Ladegeschwindigkeit möglichst hoch zu halten, hat Anker einen kleinen Lüfter in die Station integriert. Das Kühlsystem mit dem Namen AirCool soll dabei besonders leise arbeiten und dafür sorgen, dass die Temperatur beim Laden um rund fünf Grad niedriger liegt, als bei vergleichbaren Ladegeräten anderer Hersteller. Zugleich wirken sich niedrigere Temperaturen beim Laden positiv auf die Lebenszeit des Smartphone-Akkus aus.

Kabel und Netzteil inklusive

Mit einem Gewicht von 230 Gramm ist die neue 3-in-1-Ladestation von Anker in etwa so schwer wie ein iPhone 17 Pro Max. Die Abmessungen werden vom Hersteller mit rund 9,5 × 6 × 3 Zentimetern angegeben. Im Lieferumfang ist neben der Ladestation selbst ein anderthalb Meter langes USB-C-Kabel sowie ein passendes Netzteil mit 45 Watt Leistung enthalten.

Auf der Webseite von Anker ist die neue Ladestation noch nicht zu finden. Amazon bietet das Gerät dagegen bereits zum Preis von 139,99 Euro zur Bestellung an.