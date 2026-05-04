Neue Netflix-App: So sieht der Hochformat-Feed aus

Nachdem Netflix bereits im April eine überarbeitete Mobil-App mit Hochformatvideos angekündigt hatte, zeigt sich nun konkreter, wie die neue Funktion in der Praxis aussieht. Wie The Verge berichtet, startet Netflix mit einem neuen Bereich namens „Clips“, der in der unteren Navigationsleiste der App auftaucht.



Der neue Bereich erinnert optisch deutlich an TikTok, Instagram Reels oder YouTube Shorts. Nutzer können dort vertikal durch kurze Ausschnitte aus Netflix-Inhalten wischen. Die Clips sollen dabei helfen, neue Serien, Filme und weitere Inhalte schneller zu entdecken. Netflix setzt also nicht auf eigenständige Kurzvideos, sondern nutzt vorhandene Inhalte als Appetithappen für das eigene Streamingangebot.

Die überarbeitete mobile Netflix-App startet weiterhin im bekannten Home-Bereich. In der unteren Navigationsleiste finden sich künftig allerdings die Reiter „Home“, „Clips“, „Search“ und „My Netflix“. Der bisherige Bereich „New & Hot“ verschwindet damit aus der Hauptnavigation und wird stattdessen als Kategorie auf der Startseite angezeigt.

Teilen, merken und weiterwischen

Innerhalb des Clips-Bereichs zeigt Netflix kurze Ausschnitte aus Serien und Filmen an, die zum jeweiligen Nutzer passen sollen. Neben dem Video finden sich Bedienelemente, wie man sie von anderen Kurzvideo-Apps kennt. Clips lassen sich teilen, außerdem können die dazugehörigen Serien oder Filme direkt auf die eigene Merkliste gesetzt werden.

Zum Start beschränkt Netflix die Clips auf Serien und Filme. Später sollen auch Ausschnitte aus Podcasts und Live-Events hinzukommen. Zudem plant der Streamingdienst einen zusätzlichen Sammlungsbereich, in dem Clips nach Themen sortiert werden. Denkbar sind etwa Zusammenstellungen zu Comedy, Reality-Formaten oder anderen Genres.

Der Schritt zeigt, dass Netflix die mobile App stärker als Entdeckungsoberfläche versteht. Wer nur schnell durch Inhalte blättern will, muss künftig nicht mehr durch Trailer, Vorschaubilder und Listen navigieren, sondern kann sich direkt kurze Szenen anzeigen lassen. Für Netflix ist das auch eine Möglichkeit, Inhalte stärker in den typischen Nutzungsgewohnheiten sozialer Netzwerke zu präsentieren.

Noch ist die neue Oberfläche nicht überall verfügbar. Laut Netflix startet der Rollout zunächst in Australien, Kanada, Indien, Malaysia, Pakistan, auf den Philippinen, in Südafrika, Großbritannien und den USA. Deutschland wird in der aktuellen Aufzählung nicht genannt. Wann der neue Clips-Bereich hierzulande auftaucht, bleibt daher offen.

Für iPhone-Nutzer dürfte die Neuerung dennoch relevant sein, weil Netflix die App-Struktur grundsätzlich umbaut. Sollte der Rollout später auch in Deutschland ankommen, wird der Clips-Reiter prominenter Teil der mobilen Nutzung. Ob dies als hilfreiche Empfehlung oder als weitere Annäherung an Kurzvideo-Plattformen empfunden wird, dürfte von den eigenen Sehgewohnheiten abhängen.

Netflix selbst beschreibt die Änderung als Beginn einer stärker personalisierten und immersiven mobilen Nutzererfahrung. Die Kurzvideo-Optik ist dabei kein Zufall: Bereits bei der Ankündigung im April hatte Netflix darauf verwiesen, dass das vertikale Wischen durch Videoinhalte aus sozialen Netzwerken bekannt ist und sich für die schnelle Entdeckung neuer Inhalte anbietet.