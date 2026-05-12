Der Zubehöranbieter Lululook hat eine neue Version seiner 3-in-1-Ladestation im Programm. Die faltbare Ladestation unterstützt jetzt Qi2.2 und kann mit dem Standard kompatible Geräte wie das iPhone ab den 16er-Modellen mit bis zu 25 Watt kabellos laden. Andere iPhone-Generationen und sonstige Smartphones lassen sich damit ebenfalls mit Strom versorgen und werden mit bis zu 15 Watt geladen.

Lululook bietet die Kombi-Ladestation mittlerweile in der dritten Generation an. Neben der magnetischen Ladefläche für MagSafe-iPhones und sonstige mit Qi2 kompatible Geräte kann man damit auch die Apple Watch und das Case der AirPods laden.

Die Ladestation eignet sich gleichermaßen für die Verwendung auf dem Schreib- oder Nachttisch und unterwegs. Aufgeklappt lässt sich das iPhone im Hoch- oder Querformat darauf platzieren, somit wird optional auch Apples StandBy-Modus genannte „Weckeranzeige“ unterstützt. Die Apple Watch wird auf einem nach hinten ausgeklappten Ladepuck geladen und auf der Sockelplatte steht eine Ladefläche für die AirPods zur Verfügung. Die Ladeflächen sind über Scharniere miteinander verbunden, sodass sich das Gerät sehr flexibel einsetzen lässt. Alternativ zur Verwendung im Ständermodus ist es auch möglich, die drei Teile flach aufgeklappt nebeneinander zu legen und auf diese Weise zu verwenden.

Transportcase und Netzteil im Lieferumfang

Für den Einsatz unterwegs ist ein robustes, mit einem Reißverschluss ausgestattetes Transportcase im Lieferumfang enthalten. Im Inneren findet nicht nur die zusammengeklappte Ladestation, sondern auch das mitgelieferte Zubehör Platz. Zusätzlich zum 3-in-1-Ladeständer ist ein kompaktes USB-C-Netzteil mit 45 Watt Leistung sowie ein mit einem Stoffmantel versehenes Anschlusskabel mit einem Meter Länge im Lieferumfang enthalten. Der Hersteller bietet die neue Ladestation zum iPhone passend in den Farben Titan und Orange an.

Lululook verkauft seine Produkte in Deutschland über Amazon. Dort bekommt man die Ladestation aktuell zum reduzierten Preis von 62,99 Euro. Auf der Produktseite wird zwar ein Preis von 69,99 Euro statt ursprünglich 89,99 Euro genannt, beim Kaufabschluss werden davon jedoch nochmal zehn Prozent abgezogen. Prüft den an der Kasse für euch angezeigten Endbetrag.