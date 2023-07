Girocard 4.0: Altersverifikation per Smartphone und Smartwatch

Die Girocard 4.0 soll neben der Altersverifikation auch über ein digitales Wallet verfügen, die Bezahlung in Apps ermöglichen und eine „Erst kaufen, dann bezahlen“-Funktion anbieten, die das verbundene Konto bei vorübergehend vergriffener Ware erst am Tag des Versands belastet.

Da der Altersnachweis Online durchgeführt wird, lässt sich dieser auch mit der digitalen Girocard in Smartphone und Smartwatch durchführen. Entsprechend ist das Pilotprogramm kürzlich an „180 hochfrequentierten Zigarettenautomaten“ angelaufen.

Neben dem Bezahlsystem Giropay, das die hiesigen Kreditinstitute schon seit einiger Zeit als gebührenfreie PayPal-Alternative am Markt zu etablieren versuchen, soll die Girocard auch die Grundlage für eine zukünftige Altersverifikation per Smartphone und Smartwatch stellen.

Insert

You are going to send email to