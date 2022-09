Preiserhöhung bei der Bahn: Alte Preise bei Buchung bis 10. Dezember

Wichtig ist dabei: Reisende die ihre Fahren noch bis zum 10. Dezember buchen, können noch die alten Preise in Anspruch nehmen, auch wenn die Fahrt erst nach dem 11. Dezember angetreten wird. Nach Angaben der Bahn beginnt der Buchungsstart für den neuen Fahrplan am 12. Oktober.

Was die Reservierungspauschale für Sitzplätze angeht, so sind hier vorerst keine Änderungen geplant. Für das Vormerken eines Sitzplatzes in der 1. Klasse werden nach wie vor 5,90 Euro veranschlagt, Reisende in der 2. Klasse retten sich mit Ebenfalls unveränderten 4,50 Euro vor einer unbequemen Fahrt im Schneidersitz auf dem Abteil-Fußboden.

Der Durchschnittswert von 4,9 Prozent setzt sich aus kleineren und größeren Preiserhöhungen zusammen, die Flexpreise der Bahn liegen hier eher am oberen Ende. So werden die Flexpreise ab Mitte Dezember durch die Bank weg um durchschnittlich 6,9 Prozent ansteigen.

