Eero: WLAN-Lösung erhält Internet-Backup und Echo-Integration

Mit Eero Internet-Backup sollen die Eero Basisstationen zudem mit einer Backup-Leitung ausgestattet werden, die im Fall eines lokalen Internetausfalls dafür sorgt, dass das Heimnetzwerk weiterhin online bleibt. Laut Eero wird die Funktion nur in Verbindung mit ausgewählten Internetanbietern verfügbar sein, ein eero Plus-Abo voraussetzen und dann etwa auf mobile LTE-Hotspots ausweichen. Details sollen erst in den kommenden Wochen bekanntgegeben werden.

Zum einen wird Amazon damit anfangen neue Echo-Geräte mit „ Eero Built-In “ auszurüsten. Dies heißt: Der jüngste Echo Dot und der Echo Dot mit Uhr verfügen fortan ab Werk über Eeros Mesh-Technologie und werden WLAN-Netzwerke so automatisch erweitern. Ein Echo kann so eine zusätzliche WLAN-Abdeckung von 90 Quadratmetern liefern.

Klingt erst mal wie ein Werbetext, spiegelt aber unsere Erfahrung mit den Mesh-Stationen wieder, die wir seit ihrer Deutschlandverfügbarkeit rund um die Uhr im Einsatz haben und und absolut nicht beschweren können was Zuverlässigkeit und Performance angeht. Die Eeros haben hier die WLAN-Module der FRITZ!Box ersetzt, die nach wie vor als Kabel-Router aktiv ist, die WLAN-Kontrolle aber vollständig an die Eero Geräte abgegeben hat.

Insert

You are going to send email to