AirPods Pro 2 im Teardown: „Die beliebtesten Kopfhörer sind am schlechtesten zu reparieren“

Das Fazit von ifixit kommt eigentlich wenig überraschend. Wenn man sich anschaut, wie kompakt die AirPods trotz all der darin verbauten technischen Raffinessen sind, wird es kaum wundern, dass hier die Rede von den beliebtesten Kopfhörern der Welt ist, die zugleich auch am schlechtesten zu reparieren sind.

Insert

You are going to send email to