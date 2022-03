Apple Watch erlaubt jetzt Software-Restore vom iPhone aus

Apple hat die englische Version seines Support-Dokuments „ Ein rotes "!" wird angezeigt Auf der Apple Watch “ (das Dokument heißt tatsächlich so) bereits aktualisiert. Die deutschsprachige Fassung dürfte in den nächsten Wochen ebenfalls überarbeitet werden. Mit der Neuerung könnte Apple nicht nur Anwendern Stress, sondern auch dem eigenen Support-Team unnötigen Mehraufwand ersparen.

Der Wiederherstellungsprozess selbst verläuft dann ähnlich wie ein Update für die Apple Watch. Die Uhr selbst muss ich dafür auf einem Ladegerät befinden und sowohl WLAN als auch Bluetooth müssen aktiv sein. Ein doppelter Klick auf die Seitentaste der Uhr startet den Vorgang, der dann Schritt für Schritt mit entsprechenden Bildschirmanweisungen auf dem iPhone vollzogen wird. Bemerkenswert ist in diesem Zusammenhang noch, dass Apple darauf hinweist, dass sich auch ein Wechsel des WLAN-Netzes möglicherweise positiv auf den Erfolg des Vorhabens auswirken kann, so soll man wenn das Vorhaben aufs erste Mal nicht gelingt überprüfen, ob man bei Verwendung eines reinen 2,4-GHz-Netz mehr Erfolg hat.

Insert

You are going to send email to