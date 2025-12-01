Neue Version 2.1 verfügbar
Präzise Wetterdaten: Geheimtipp „Fluid Meteo“ erweitert sein Angebot
Die Wetteranwendung Fluid Meteo baut ihr ursprünglich global angelegtes Konzept weiter aus und stellt mit Version 2.1 mehrere technische Verbesserungen bereit. Die App entstand aus einem Projekt der schweizerischen Ubique AG, die seit Jahren für die Entwicklung der MeteoSwiss-App verantwortlich ist.
Ergänzt die Warnwetter-App des DWD
Fluid Meteo überträgt diesen Erfahrungshintergrund auf eine international nutzbare Plattform, die klassische Vorhersagen, Meteogramme und interaktive Karten in einer werbefreien Umgebung kombiniert.
Die Anwendung nutzt globale Wettermodelle und ergänzt diese in ausgewählten Regionen um nationale Datensätze. Dadurch entstehen sogenannte „Enhanced Data Regions“, in denen die Vorhersagen besonders genau ausfallen.
In Deutschland kommen dafür unter anderem Daten des Deutschen Wetterdienstes und regionale Modellrechnungen wie ICON D2 zum Einsatz. Die App weist solche Gebiete gesondert aus, damit Nutzer die Herkunft und Präzision der angezeigten Werte besser nachvollziehen können.
Mehr Regionaldaten, neues Temperaturmodell
Mit der neuen Version erweitert Fluid Meteo seine Berechnungsbasis. Der Temperatur Layer für die Referenzhöhe von zwei Metern wurde überarbeitet und berücksichtigt nun stärker die örtliche Topografie. Dies soll lokale Abweichungen besser sichtbar machen. Ergänzend wurde die allgemeine Performance optimiert, was sich vor allem beim Widget zeigen soll, das laut Entwickler nun stabiler läuft.
Eine weitere Änderung betrifft die Einbindung der ICON D2 RUC und ICON 2I RUC Modelle. Diese Aktualisierungen erfolgen häufiger als bisher und liefern schnellere Einschätzungen für Deutschland, die Benelux Staaten, Italien sowie Teile Frankreichs. Die App kombiniert diese regionalen Daten weiterhin mit globalen Modellrechnungen wie ICON Global, um ein möglichst einheitliches Gesamtbild zu erzeugen. Wir können Fluid Meteo als App für Reisewetter-Vorhersagen empfehlen.
Entwickler: Ubique Innovation AG
Eine sehr coole App
+1
+1!
Die Grafik im Widget ist super.
Man sieht schnell den Temperaturverlauf für die nächsten Tag.
Man stelle sich vor, die Programmierer dürften wie Apple noch das icon animieren.
ich finde fie App gut und nutze sie zusätzlich zu anderen. Die DWD App zeigt begrenzt das Deutschland Wetter, aber nicht wenn von Westen neues Unwetter ankommt. Da ist diese App hilfreich.
Ich finde die Daten zu klein und fummelig.
Ja, sehe ich auch so, gerade wenn man etwas sehbehindert ist.
bessere oder gleich gute daten wie kachelmann?
Das kann man so nicht vergleichen. Fluid ist eine kompakte und anschauliche Ergänzung, die sich auf einzelne sehr gute, ausgewählte Modelle stützt. Die Kachelmann Webseite (nur die empfehle ich, nicht die Joint-Venture Apps) brilliert mit der Zusammenschau vieler Modelle (auch Ensembles) und Messdaten.
Mein iPhone wird nach dem Aufrufen der App immer sehr heiß. Das war schon in der vorherigen Version der Fall und ist jetzt immer noch so.
Das ist ein Feature. Zeigt ein kommendes Hoch an.
sehr schön, I like it. Danke für das Lächeln auf meinem Gesicht.
Yo :-)))
Yo :-))))
Oder ein Tief und will damit den Raum schon mal vorheizen
Mann wie überflüssig. Nur weils geht.
Dein Kommentar ist überflüssig. Die App ist klasse. Sehe nur ein wenig Optimierungsbedarf, da das iPhone schnell warm wird beim Benutzen der App
Was hast Du denn für ein Problem? Höchstens dein Kommentar ist hier überflüssig. AI? Wohl eher nicht…
Leider ortet die App mich falsch ;(
Es gibt kein Widget, obwohl es nun sogar in der Release Note erwähnt wird. Ich hatte schon mal deswegen den Support kontaktiert, aber keine Antwort erhalten.
Bei mir ist das Widget vorhanden. Gerade ausprobiert
Dann könnte es an meinem iOS 17 liegen. Danke für den Hinweis.
Interessant: Ich habe soeben die 2×7 Werte der Tagesmaxima und -Minima der Temperatur in der 7-Tages Prognose zwischen V2.0 (von vor 5 Stunden) und der aktuellen V2.1 verglichen. Sie waren fast alle identisch und sonst nur 1 Grad daneben, obwohl mein Ort topographisch extrem eingeschnitten in einem Tal am Alpenrand liegt. Womöglich waren die Daten von DWD D2 und Geosphere schon so gut, dass das neue Verfahren in Fluid hier keine Verbesserung mehr bringt.
Coole App, insbesondere die Abdeckung außerhalb D / Europas finde ich super hilfreich
Interessant werde mit Pflotsch/super HD/Storm vergleiche
Danke!
Für einen Überblick über jedes Wetter überall auf der Welt, mit ziemlich aktuellen Daten aller relevanten Wetter – Satelliten, mit Zig Parametern und einer Regenvorhersage für die nächsten 3 Stunden, kann man auch diese Seite nutzen. Eine App dazu gibt es leider nicht.
https://earth.nullschool.net/#current/wind/surface/level/orthographic=3.82,28.76,206
Danke!
Wirklich besser als Foreca?