Neue Version 2.1 verfügbar

Präzise Wetterdaten: Geheimtipp „Fluid Meteo“ erweitert sein Angebot
Die Wetteranwendung Fluid Meteo baut ihr ursprünglich global angelegtes Konzept weiter aus und stellt mit Version 2.1 mehrere technische Verbesserungen bereit. Die App entstand aus einem Projekt der schweizerischen Ubique AG, die seit Jahren für die Entwicklung der MeteoSwiss-App verantwortlich ist.

Meteogram

Ergänzt die Warnwetter-App des DWD

Fluid Meteo überträgt diesen Erfahrungshintergrund auf eine international nutzbare Plattform, die klassische Vorhersagen, Meteogramme und interaktive Karten in einer werbefreien Umgebung kombiniert.

Die Anwendung nutzt globale Wettermodelle und ergänzt diese in ausgewählten Regionen um nationale Datensätze. Dadurch entstehen sogenannte „Enhanced Data Regions“, in denen die Vorhersagen besonders genau ausfallen.

Fluid Meteo App

In Deutschland kommen dafür unter anderem Daten des Deutschen Wetterdienstes und regionale Modellrechnungen wie ICON D2 zum Einsatz. Die App weist solche Gebiete gesondert aus, damit Nutzer die Herkunft und Präzision der angezeigten Werte besser nachvollziehen können.

Mehr Regionaldaten, neues Temperaturmodell

Mit der neuen Version erweitert Fluid Meteo seine Berechnungsbasis. Der Temperatur Layer für die Referenzhöhe von zwei Metern wurde überarbeitet und berücksichtigt nun stärker die örtliche Topografie. Dies soll lokale Abweichungen besser sichtbar machen. Ergänzend wurde die allgemeine Performance optimiert, was sich vor allem beim Widget zeigen soll, das laut Entwickler nun stabiler läuft.

Eine weitere Änderung betrifft die Einbindung der ICON D2 RUC und ICON 2I RUC Modelle. Diese Aktualisierungen erfolgen häufiger als bisher und liefern schnellere Einschätzungen für Deutschland, die Benelux Staaten, Italien sowie Teile Frankreichs. Die App kombiniert diese regionalen Daten weiterhin mit globalen Modellrechnungen wie ICON Global, um ein möglichst einheitliches Gesamtbild zu erzeugen. Wir können Fluid Meteo als App für Reisewetter-Vorhersagen empfehlen.

01. Dez. 2025 um 08:24 Uhr von Nicolas Fehler gefunden?


    29 Kommentare bisher. Dieser Unterhaltung fehlt Deine Stimme.
  •  ut paucis dicam

    ich finde fie App gut und nutze sie zusätzlich zu anderen. Die DWD App zeigt begrenzt das Deutschland Wetter, aber nicht wenn von Westen neues Unwetter ankommt. Da ist diese App hilfreich.

  • kachelmannfanboy
    • Das kann man so nicht vergleichen. Fluid ist eine kompakte und anschauliche Ergänzung, die sich auf einzelne sehr gute, ausgewählte Modelle stützt. Die Kachelmann Webseite (nur die empfehle ich, nicht die Joint-Venture Apps) brilliert mit der Zusammenschau vieler Modelle (auch Ensembles) und Messdaten.

  • Mein iPhone wird nach dem Aufrufen der App immer sehr heiß. Das war schon in der vorherigen Version der Fall und ist jetzt immer noch so.

  • Es gibt kein Widget, obwohl es nun sogar in der Release Note erwähnt wird. Ich hatte schon mal deswegen den Support kontaktiert, aber keine Antwort erhalten.

  • Interessant: Ich habe soeben die 2×7 Werte der Tagesmaxima und -Minima der Temperatur in der 7-Tages Prognose zwischen V2.0 (von vor 5 Stunden) und der aktuellen V2.1 verglichen. Sie waren fast alle identisch und sonst nur 1 Grad daneben, obwohl mein Ort topographisch extrem eingeschnitten in einem Tal am Alpenrand liegt. Womöglich waren die Daten von DWD D2 und Geosphere schon so gut, dass das neue Verfahren in Fluid hier keine Verbesserung mehr bringt.

  • Coole App, insbesondere die Abdeckung außerhalb D / Europas finde ich super hilfreich

  • Interessant werde mit Pflotsch/super HD/Storm vergleiche

