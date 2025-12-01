Präzise Wetterdaten: Geheimtipp „Fluid Meteo“ erweitert sein Angebot

Die Wetteranwendung Fluid Meteo baut ihr ursprünglich global angelegtes Konzept weiter aus und stellt mit Version 2.1 mehrere technische Verbesserungen bereit. Die App entstand aus einem Projekt der schweizerischen Ubique AG, die seit Jahren für die Entwicklung der MeteoSwiss-App verantwortlich ist.

Ergänzt die Warnwetter-App des DWD

Fluid Meteo überträgt diesen Erfahrungshintergrund auf eine international nutzbare Plattform, die klassische Vorhersagen, Meteogramme und interaktive Karten in einer werbefreien Umgebung kombiniert.

Die Anwendung nutzt globale Wettermodelle und ergänzt diese in ausgewählten Regionen um nationale Datensätze. Dadurch entstehen sogenannte „Enhanced Data Regions“, in denen die Vorhersagen besonders genau ausfallen.

In Deutschland kommen dafür unter anderem Daten des Deutschen Wetterdienstes und regionale Modellrechnungen wie ICON D2 zum Einsatz. Die App weist solche Gebiete gesondert aus, damit Nutzer die Herkunft und Präzision der angezeigten Werte besser nachvollziehen können.

Mehr Regionaldaten, neues Temperaturmodell

Mit der neuen Version erweitert Fluid Meteo seine Berechnungsbasis. Der Temperatur Layer für die Referenzhöhe von zwei Metern wurde überarbeitet und berücksichtigt nun stärker die örtliche Topografie. Dies soll lokale Abweichungen besser sichtbar machen. Ergänzend wurde die allgemeine Performance optimiert, was sich vor allem beim Widget zeigen soll, das laut Entwickler nun stabiler läuft.

Eine weitere Änderung betrifft die Einbindung der ICON D2 RUC und ICON 2I RUC Modelle. Diese Aktualisierungen erfolgen häufiger als bisher und liefern schnellere Einschätzungen für Deutschland, die Benelux Staaten, Italien sowie Teile Frankreichs. Die App kombiniert diese regionalen Daten weiterhin mit globalen Modellrechnungen wie ICON Global, um ein möglichst einheitliches Gesamtbild zu erzeugen. Wir können Fluid Meteo als App für Reisewetter-Vorhersagen empfehlen.