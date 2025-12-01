iphone-ticker.de — Alles zum iPhone. Seit 2007. 42 913 Artikel

Niedrige Einstiegshürde für Unterstützung im Winter

Kälte-App erleichtert Hilfe für obdachlose Menschen in Wien
Artikel auf Mastodon teilen.
15 Kommentare 15

Die Stadt Wien setzt in den Wintermonaten verstärkt auf digitale Unterstützung, um obdachlosen Menschen schneller helfen zu können. Die sogenannte Kälte-App dient als unkompliziertes Werkzeug für alle, die im öffentlichen Raum auf Personen treffen, die möglicherweise Unterstützung benötigen. Die App ist kostenlos und arbeitet mit wenigen Eingabeschritten.

Kaelte App 1

Sie richtet sich an Menschen, die Hilfe anstoßen möchten, ohne selbst direkt eingreifen zu müssen. Das Angebot ergänzt die bestehende Straßensozialarbeit der Stadt.

Die Anwendung fragt nach grundlegenden Informationen, damit die Teams der Straßensozialarbeit den Einsatz besser vorbereiten können. Dazu gehören Angaben zu Anzahl und Erscheinungsbild der Person sowie zum Aufenthaltsort. Die Standortübermittlung erfolgt über eine einfache Kartenfunktion. Zusätzlich können Nutzer beschreiben, ob sich die Person in einem Hauseingang oder an einem anderen schwer einsehbaren Ort befindet. Angaben zum Zustand helfen dabei, benötigte Dinge wie warme Kleidung mitzunehmen. Wer möchte, kann eine Kontaktmöglichkeit hinterlassen, notwendig ist dies jedoch nicht.

Klare Abläufe für schnelle Rückmeldungen

Mit dem Absenden der Meldung übernimmt dann geschultes Personal. Passanten müssen die betreffenden Personen nicht ansprechen. Das senkt eine Hemmschwelle, die im Alltag häufig besteht, und ermöglicht dennoch eine zielgerichtete Reaktion. Die Stadt betont, dass die App keine Rettungsdienste ersetzt. In akuten Notfällen bleibt die Notrufnummer 144 zuständig.

Kaelte App 2

Die positionsbezogenen Informationen ermöglichen der Stadt eine besser planbare Routenführung. Aus den eingehenden Meldungen entsteht ein Überblick darüber, an welchen Orten häufiger Unterstützungsbedarf besteht. Dadurch können die Sozialarbeiter ihre Einsätze anpassen und regelmäßige Kontrollpunkte effizienter festlegen.

Die Kälte-App existiert seit sechs Jahren, geriet jedoch während der Pandemie etwas in den Hintergrund. Seit dem Winter 2022 wurden wieder verstärkt Informationskampagnen gestartet. Menschen, die auf der Straße leben, berichten unterschiedliche Erfahrungen. Einige begrüßen den direkten Kontakt, andere sehen in der App eine sinnvolle Möglichkeit, Aufmerksamkeit zu schaffen, ohne Passanten zu überfordern.
01. Dez. 2025 um 07:26 Uhr von Nicolas Fehler gefunden?


    15 Kommentare bisher. Dieser Unterhaltung fehlt Deine Stimme.

  • Eine sehr gute Sache. Sollte es überall geben. Niederschwelliger Zugang.

    Antworten Melden

  • Ähm also ich weiß nicht wie es in Wien ist, aber in Deutschland engagiere ich mich in die Richtung und da hat nicht jeder ein Smartphone, gerade als Obdachloser

    Antworten Melden

  • Finde ich super! Würde ich mir für deutsche Städte ebenfalls wünschen.

    Antworten Melden

  • Alter nice! Wir brauchen sowas auch in München oder generell Deutschland.

    Antworten Melden

  • Wow! Unsere österreichischen Nachbarn zeigen uns, wie Art. 1 GG gelebt werden kann, während unser Häuptling Empathie-Fritz ohne afrikanisches Brot Brasilien-dissend unser Stadtbild verschönert…

    Mal im Ernst, wo sollen denn die Wohnsitzlosen in D denn hin, wenn sie überall durch „stadtbildfreundliche“ Parkbänke etc. behindert werden?
    Ich wünsche mir mehr Herz und Respekt vor und von ALLEN Menschen – eben ein Miteinander.
    Und diese App sollte es überall geben. Nicht jede/r lebt auf der Straße, weil er/sie das so wollte.

    Antworten Melden
  • Antworten Melden
  • Antworten Melden
  • Antworten Melden

  • ob das mit unserem datenschutz klappt? vieleicht möchte tippel bruder eddy nicht das ich ihn melde.

    Antworten Melden

  • Welcher Obdachlose hat ein Smartphone und dann noch mit aktiven Mobilfunktarif?

    Antworten Melden

    • Redet mit. Seid nett zueinander!

    Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

    ifun.de ist das dienstälteste europäische Onlineportal rund um Apples Lifestyle-Produkte.
    Wir informieren täglich über Aktuelles und Interessantes aus der Welt rund um iPhone, iPad, Mac und sonstige Dinge, die uns gefallen.
    Insgesamt haben wir 42913 Artikel in den vergangenen 6666 Tagen veröffentlicht. Und es werden täglich mehr.     ifun.de — Love it or leave it   ·   Copyright © 2025 aketo GmbH   ·   Impressum   ·      ·   Datenschutz   ·   Safari-Push aketo GmbH Powered by SysEleven