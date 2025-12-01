Für lokale MP3s und Hörspiele auf Apple Music
Audio-Apps „Cosmos“ und „Hörspielzentrale“ mit neuen Funktionen
Zwei Anwendungen, die wir seit ihrem ersten Erscheinen auf dem iPhone begleiten und deren Entwicklung wir bereits zum Start vorgestellt haben, haben umfangreichere Aktualisierungen erhalten.
Cosmos konzentriert sich auf lokal gespeicherte Musikdateien und richtet sich an Nutzer, die eigene MP3-Sammlungen verwalten. Die Hörspielzentrale verbessert die Darstellung und Organisation von Hörspielinhalten, die über Apple Music verfügbar sind.
Hörspielzentrale erweitert Entdecken-Bereich
Die Hörspielzentrale liegt jetzt in der Version 1.8 vor und bietet erstmals einen Entdecken-Bereich. Dieser Abschnitt fasst mehrere kuratierte Inhalte zusammen. Dazu gehören ausgewählte Folgen verschiedener Labels, Vorschläge für Serien mit ähnlichen Themen sowie häufig gespielte Hörspiele aus Apple Music. Weitere Rubriken werden redaktionell gepflegt und sollen Nutzern eine bessere Orientierung innerhalb des eigenen Hörspielkatalogs ermöglichen.
Neu ist außerdem eine Adventskalender-Funktion. Nutzer wählen einen Kalender aus und hören anschließend jeweils nur die Folge des aktuellen Tages. Eine Erinnerung weist auf Wunsch auf das tägliche Kapitel hin.
Die App bleibt weiterhin ohne Werbung nutzbar. Zusätzlich stehen inzwischen jedoch auch kostenpflichtige Abo-Funktionen (2 Euro pro Monat oder 15 Euro pro Jahr) bereit. Dazu gehören CarPlay-Unterstützung, der Export eigener Daten, alternative App-Symbole, ein Werkzeug zum Überspringen sich wiederholender Passagen und weitere Einstellungen zur Anpassung der Wiedergabe.
Cosmos mit iCloud-Sync für lokale MP3s
Cosmos richtet sich an Nutzer, die ihre Musik ohne Streaming-Dienste verwalten möchten. Die App spielt Formate wie FLAC, MP3 oder WAV ab und erlaubt sowohl eine rein lokale Ablage als auch die Synchronisation über iCloud Drive. Dadurch können Playlisten, Favoriten und Metadaten auf mehreren Geräten genutzt werden.
Die Anwendung analysiert importierte Dateien automatisch und übernimmt hinterlegte Informationen wie Interpret, Album oder Coverbild. Ein grafischer Equalizer erlaubt individuelle Klangprofile. Funktionen wie ReplayGain gleichen Lautstärkeunterschiede aus. Außerdem lässt sich die Wiedergabe über Siri steuern.
Cosmos ist quelloffen, verzichtet vollständig auf Werbung und wird regelmäßig weiterentwickelt. Zu den jüngsten Aktualisierungen zählen Verbesserungen der Benutzeroberfläche, Stabilitätskorrekturen, eine optimierte Verarbeitung von Coverbildern und eine erweiterte Unterstützung verschiedener Audioformate. Die App ist seit wenigen Stunden in Version 1.0.8 erhältlich.
Bei der Hörspielzentrale fehlt mir nur eine Funktion: Ich möchte Hörspiele aus meiner Mediathek hinzufügen, da gerade bei Hörspielen die Namensgebung bei den Titeln/Alben leider echt grottig ist, habe ich vieles manuell angepasst. Wenn das noch kommt, wäre top.
Habe ich auch schon an den Entwickler gesandt, als Bitte. Grüße
Habe diese woche https://apps.apple.com/de/app/abookio-audiobook-player/id6754542041?l=en-GB gefunden, bin bisher zufrieden
Danke, leider arbeitet die App nicht mit Apple Music zusammen. Wenn ich Mediathek meine, dann meine ich die Mediathek von Apple Music ;-).
Auch nach 40 Jahren höre ich gerne noch eine „Kassettenseite“ zum Einschlafen – seit längerem nun mit der Hörspielzentrale. Das funktioniert viel besser als die Apple-App. Besonders gefällt mir die Funktion zur zufälligen Auswahl einer Folge – gehört habe ich ja eh schon jede Folge der drei ???. Auch der Timer ist da recht hilfreich – auch wenn ich von den eingestellten 15 Minuten am nächsten Tag oft genug wieder 12 Minuten zurückspulen muss. :D
Ich werde mit „Cosmos“ nicht richtig warm. Beim Starten läuft im Hintergrund immer wieder eine Art Indexierung meiner Musik. Außerdem wird meine gesamte Musikbibliothek als einzelne Playlists aufgeführt. Wenn ich diese lösche (es muss jede einzelne gelöscht werden), dann erscheinen sie nach einiger Zeit wieder von selbst. Weil eine eigene Playlist angelegt werden kann, habe ich auch noch nicht herausgefunden.
Ich gehe davon aus, dass es an mir liegt und nicht an „Cosmos“. Ich kann aber hierzu auch keine Unterstützung finden.
Ja, Cosmos liest bei jedem App-Start deine Medien neu ein, um Änderungen (veränderte oder neue Dateien) zu erkennen. Das ist normal.
Eine Playlist kannst du erstellen, indem du in der Library neben einem beliebigen Titel auf die drei Punkte drückst und „add to library“ auswählst. In dem nun erscheinenden Auswahlfenster kannst du eine bestehende Playlist auswählen oder eine neue Playlist erstellen.
…ich meinte natürlich „add to playlist“.
Dankeschön für deine Hinweise!