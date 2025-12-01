Audio-Apps „Cosmos“ und „Hörspielzentrale“ mit neuen Funktionen

Zwei Anwendungen, die wir seit ihrem ersten Erscheinen auf dem iPhone begleiten und deren Entwicklung wir bereits zum Start vorgestellt haben, haben umfangreichere Aktualisierungen erhalten.

Cosmos konzentriert sich auf lokal gespeicherte Musikdateien und richtet sich an Nutzer, die eigene MP3-Sammlungen verwalten. Die Hörspielzentrale verbessert die Darstellung und Organisation von Hörspielinhalten, die über Apple Music verfügbar sind.

Hörspielzentrale erweitert Entdecken-Bereich

Die Hörspielzentrale liegt jetzt in der Version 1.8 vor und bietet erstmals einen Entdecken-Bereich. Dieser Abschnitt fasst mehrere kuratierte Inhalte zusammen. Dazu gehören ausgewählte Folgen verschiedener Labels, Vorschläge für Serien mit ähnlichen Themen sowie häufig gespielte Hörspiele aus Apple Music. Weitere Rubriken werden redaktionell gepflegt und sollen Nutzern eine bessere Orientierung innerhalb des eigenen Hörspielkatalogs ermöglichen.



Neu ist außerdem eine Adventskalender-Funktion. Nutzer wählen einen Kalender aus und hören anschließend jeweils nur die Folge des aktuellen Tages. Eine Erinnerung weist auf Wunsch auf das tägliche Kapitel hin.

Die App bleibt weiterhin ohne Werbung nutzbar. Zusätzlich stehen inzwischen jedoch auch kostenpflichtige Abo-Funktionen (2 Euro pro Monat oder 15 Euro pro Jahr) bereit. Dazu gehören CarPlay-Unterstützung, der Export eigener Daten, alternative App-Symbole, ein Werkzeug zum Überspringen sich wiederholender Passagen und weitere Einstellungen zur Anpassung der Wiedergabe.

Cosmos mit iCloud-Sync für lokale MP3s

Cosmos richtet sich an Nutzer, die ihre Musik ohne Streaming-Dienste verwalten möchten. Die App spielt Formate wie FLAC, MP3 oder WAV ab und erlaubt sowohl eine rein lokale Ablage als auch die Synchronisation über iCloud Drive. Dadurch können Playlisten, Favoriten und Metadaten auf mehreren Geräten genutzt werden.

Die Anwendung analysiert importierte Dateien automatisch und übernimmt hinterlegte Informationen wie Interpret, Album oder Coverbild. Ein grafischer Equalizer erlaubt individuelle Klangprofile. Funktionen wie ReplayGain gleichen Lautstärkeunterschiede aus. Außerdem lässt sich die Wiedergabe über Siri steuern.

Cosmos ist quelloffen, verzichtet vollständig auf Werbung und wird regelmäßig weiterentwickelt. Zu den jüngsten Aktualisierungen zählen Verbesserungen der Benutzeroberfläche, Stabilitätskorrekturen, eine optimierte Verarbeitung von Coverbildern und eine erweiterte Unterstützung verschiedener Audioformate. Die App ist seit wenigen Stunden in Version 1.0.8 erhältlich.