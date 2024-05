PPSSPP: Playstation-Emulator für iPhone und iPad im App Store verfügbar

Nach satten zwölf Jahren der Verfügbarkeit außerhalb des App Stores wurde der PSP-Emulator PPSSPP nun auch in Apples Software-Kaufhaus zugelassen und steht hier jetzt zum kostenfreien Download für iPad und iPhone zur Verfügung.

PPSSPP hat es dabei nur in den App Store geschafft, da Apple seine Richtlinien kürzlich gelockert hat und nun grundsätzlich das Angebot von Emulatoren für Retro-Spielekonsolen zulässt. Apple hat mit der Lockerung auf das Aufkommen erster alternativer App Stores in Europa reagiert, in denen sich Emulatoren wie Delta problemlos laden ließen.

Die erste Version von PPSSPP im App Store weist jedoch einige Einschränkungen im Vergleich zu den inoffiziellen Vorab-Versionen auf. So ist die Unterstützung für Vulkan durch MoltenVK noch nicht aktiviert. Auch das Magic Keyboard für das iPad wird derzeit nicht unterstützt. Der JIT-Recompiler, ein wichtiges Feature zur Verbesserung der Prozessorleistung während der Emulation, ist ebenfalls nicht verfügbar. Zudem ist auch der Verbindungsaufbau mit RetroAchievements, eine Plattform für Erfolge in Retro-Spielen, vorübergehend deaktiviert.

Zukünftige Updates werden jedoch einige dieser Einschränkungen beheben. MoltenVK soll wieder aktiviert und möglicherweise ein nativer Metal-Backend implementiert werden. Das Magic Keyboard soll über eine alternative Methode unterstützt werden, da die bisherige Methode auf einer nicht dokumentierten API basierte, die im App Store nicht verwendet werden kann. Auch RetroAchievements soll mit einer verbesserten Login-Benutzeroberfläche zurückkehren.

Die Wiederherstellung des JIT-Compilers ist jedoch ohne eine Änderung der Apple-Richtlinien nicht möglich. Dies ist nach Angaben der verantwortlichen Entwickler bedauerlich, da die CPU-Emulationsleistung ohne den JIT-Recompiler reduziert sei. Glücklicherweise seien iOS-Geräte in der Regel jedoch leistungsstark genug, um fast alle PSP-Spiele mit voller Geschwindigkeit auszuführen.

No games are included with this download. Use your own real PSP games and turn them into .ISO or .CSO files (see the homepage for instructions), or simply play free homemade games, which are available in the built-in „Homebrew Store“.