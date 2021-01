PowerWave und Magnetic Series: Die CES-Neuheiten von Anker

Der Zubehör-Anbieter Anker hat im Rahmen der Consumer Electronics Show 2021 mehrere neue iPhone-Accessoires vorgestellt. Darunter auch die elastischen PowerLine III Flow-Kabel, die wir euch bereits in der vergangenen Woche präsentiert haben und die hierzulande sogar schon im Handel verfügbar sind.

Neben den in fünf Farben erhältlichen Lightning-zu-USB-C-Kabeln tritt Anker zur CES mit einem neuen Thunderbolt-Dock an, hat eine kombinierte Ladestation für iPhone, AirPods, Apple Watch und einen portablen Qi-Zusatzakku vorgestellt und wirft mit der so genannten Anker Magnetic Series eine ganze Handvoll Zubehör für Nutzer der aktuellen iPhone 12-Familie in den Ring.

Anker Magnetic Series

Zur Anker Magnetic Series gehören iPhone 12 Hüllen, drahtlose Ladeständer und Mini-Akkus, die sich auf der iPhone-Rückseite magnetisch befestigen lassen. Die Anker Magnetic Series ist nicht MagSafe-zertifiziert, was sich positiv auf die Zubehör-Preise niederschlagen dürfte.

So sollen die Hüllen der Magnetic Series noch im Januar zu Stückpreisen von $21 bis $26 in den Markt starten. Die drahtlos-magnetischen Akkus sollen im zweiten Quartal für Preise ab $38 starten, die drahtlosen Ladegeräte starten mit Preisen von $21, werden jedoch erst ab dem 3. Quartal verfügbar sein.

PowerWave Go 3-in-1

Einen ganz attraktiven Eindruck macht der Ladeständer PowerWave Go 3-in-1, der nicht nur iPhone, AirPods und Apple Watch laden kann, sondern auch einen gesonderten Platz für einen tragbaren Qi-Akku mit einer Kapazität von 10,000mAh bereithält. Gegen diese lässt sich das iPhone im Büroeinsatz stellen und laden – wird aufgebrochen, kann der Akku ausgesteckt und mitgenommen werden.

Gleiches gilt auch für den Ladeadapter der Apple Watch. Dieser lässt sich von der Basis lösen und zusammen mit dem Akku ins Reisegepäck legen.

Die PowerWave Go 3-in-1 wird voraussichtlich im März erscheinen und wird mit einem Verkaufspreis in den Markt starten, der zwischen $160 und $200 liegen soll.