Powerline III Flow: Weiche USB-C-auf-Lightning-Kabel in neuen Farben

Mit der Produktreihe Powerline III Flow bringt Anker nicht nur neue Farben ins Spiel, die USB-C-auf-Lightning-Kabel sind dem Hersteller zufolge auch besonders weich und anpassungsfähig.

Die außergewöhnlichen Produkteigenschaften kommen Anker zufolge durch die Verwendung von weichen Graphen-Drähten und eine Ummantelung aus Kieselgel zustande. Diese Werkstoffe sollen auch dafür sorgen, dass die Kabel aus der Produktreihe PowerLine III Flow trotz ihrer Geschmeidigkeit robuster sind als andere Kabel des Herstellers. Anker spricht von einer Lebensdauer von über 25.000 Biegungen und Zerrungen.

Die von Apple zertifizierten Kabel sind in den Farben Schneeweiß, Nachtschwarz, Mintgrün, Lavendel und Altrosa sowie in zwei verschiedenen Längen erhältlich. In der Standardausführung mit 90 Zentimetern liegt der Preis bei 15,99 Euro, für die doppelt so lange Variante mit 180 Zentimetern bezahlt man 17,99 Euro.