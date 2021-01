Controller für HomeKit mit verbesserter Kameraanzeige

Nach dem umfassenden Design-Update im Dezember startet die iOS-App Controller für HomeKit mit einem Fokus auf Kameras ins neue Jahr. In der neuen Version 5.1 bietet die App erweiterte Funktionen, um die Kamera-Ansicht flexibel zu konfigurieren.

Die Verbesserungen kommen insbesondere Nutzern, die mehrere HomeKit-Kameras im Einsatz haben zugute. Die Kameras lassen sich in der ebenfalls konfigurierbaren Rasteransicht der App nach eigenen Regeln anordnen. Dabei kann jeder in HomeKit aufgeführten Kamera ein eigenes, optimales Seitenverhältnis zugewiesen werden, zudem kann man auch festlegen, ob einzelne Kameras in der Übersicht angezeigt oder ausgeblendet werden.

Das der Kameraanzeige zugrundeliegende Raster kann ebenfalls konfiguriert werden. Anwender haben hier die Wahl zwischen der Darstellung mit einer bis zu maximal sechs Spalten.

Controller für HomeKit ist soweit uns bekannt die derzeit einzige HomeKit-App, die Backups der aktuellen Einstellungen erlaubt. Die Anwendung lässt sich kostenlos laden und testen, bei Gefallen steht wahlweise die Option zum Jahresabo für 10 Euro oder ein Einmalkauf für 30 Euro zur Verfügung.

Neben den oben beschriebenen Erweiterungen kommt Controller für HomeKit in Version 5.1 mit zahlreichen Fehlerbehebungen und Verbesserungen: