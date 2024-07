PowerFox Flow will Gaszähler-Stand an App übertragen

Die PowerFox-Produkte hatten wir erstmals im vergangenen Jahr zum Thema. Letzten August haben wir mit PowerOpti eine Lösung vorgestellt, mit deren Hilfe sich aktuelle Stromzählerdaten per App auslesen lassen. Das kompakte Gerät liest diese Informationen optisch aus und kann unkompliziert und ohne Fachwissen vom Endkunden installiert werden.

Von Oktober an will der PowerOpti-Hersteller mit dem PowerFox Flow auch für analoge Gaszähler ein vergleichbares Modul anbieten. Das neue Gerät kann jetzt für 99 Euro vorgestellt werden, der offizielle Verkaufspreis soll nach Markteinführung bei 129 Euro liegen.

Der Verwendungszweck für solche Sensoren ist vielseitig, aber in den meisten Fällen muss man sich sicherlich erstmal fragen, ob die Anschaffungskosten in Relation zu dem geplanten Einsatz stehen. An erster Stelle steht hier wohl die laufende Kostenkontrolle. Mithilfe der zugehörigen App kann man auf fortlaufende Verbrauchsstatistiken zugreifen. Wenn man seinen Gastarif hinterlegt, kann man darüber zudem die genauen Verbrauchskosten auf Stunden-, Tages-, Monats- und Jahresbasis abrufen. PowerFox bietet auch die Möglichkeit, bei Überschreiten selbst definierter Verbrauchsmengen einen App-Alarm zu erhalten.

Magnetsensor im Zähler vorausgesetzt

Technisch wird die Erfassung des Zählerstands mithilfe eines Magnetsensors realisiert, der mit Gaszählern der wichtigsten Hersteller kompatibel sein soll. Laut der Produktbeschreibung sind Adapter für Gaszähler der Marken Pipersberg, Metrix und Elster im Lieferumfang enthalten. Ein Hinweis auf das Vorhandensein des für die Messfunktion unerlässlichen Magnets im Ziffernrollwerk ist die Angabe der Impulswertigkeit auf dem Zähler.

Weiterführende Informationen zur Kompatibilität und der Installation des PowerFox Flow finden sich hier beim Hersteller.

SOLIX Smart Meter jetzt erhältlich

Kurz nochmal zurück zur digitalen Erfassung des Stromverbrauchs: Anker SOLIX bietet sein Smart Meter jetzt offiziell zum Verkauf an. Das Gerät wird wie andere Produkte aus dieser Kategorie direkt im Zählerschrank verbaut und will daher von einer Fachkraft in Betrieb genommen werden. Beachtet zudem, dass das SOLIX Smart Meter zumindest bislang nur mit der neuen Akku-Generation des Herstellers kommuniziert.