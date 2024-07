SOLIX Smart Meter mit App-Anbindung startet offiziell

Anker hat jetzt offiziell mit dem Verkauf seines SOLIX Smart Meter begonnen. Das Zubehör für die SOLIX-Balkonkraftwerke wurde bereits zu Jahresbeginn angekündigt und in geringen Stückzahlen auch schon ausgeliefert. Jetzt kann man das SOLIX Smart Meter auch zur direkten Lieferung über die Webseite des Herstellers sowie über Amazon bestellen.

Die wichtigste Information zum SOLIX Smart Meter gleich zu Beginn: Der Stromzähler ist ausschließlich mit der neueren Solarbank-2-Serie von Anker SOLIX kompatibel. Ihr könnt das Gerät weder mit der ersten Generation der Balkonkraftwerke noch mit Geräten von anderen Herstellern verwenden.

Anker hat im Frühjahr eine neue Generation seiner SOLIX-Akkus eingeführt. Die Geräte haben den Wechselrichter jetzt direkt integriert und können durch zusätzliche Speichermodule auf bis zu 9,6 kWh Kapazität erweitert werden. Wir haben die Solarbank 2 Pro zum Verkaufsstart Ende Mai ausführlich vorgestellt.

Live-Verbrauchsmessung steuert die Stromabgabe

Standardmäßig kann man bei den SOLIX-Akkus ja zeitbasiert festlegen, wie viel Strom ins Hausnetz abgegeben werden soll. So kann man beispielsweise in den frühen Abendstunden noch zusätzlichen Leistungsbedarf von Unterhaltungselektronik wie Fernsehern und angeschaltete Lichter berücksichtigen, während man zu Schlafenszeiten lediglich den Grundbedarf berücksichtigt. Diese Methode ist natürlich nur bedingt genau und insbesondere über den Tag hinweg ist es extrem schwierig, einen halbwegs treffenden Wert zu hinterlegen.

Das Smart Meter kann als zusätzliche Komponente in die SOLIX-2-Systeme integriert werden. Das Gerät kann den tatsächlich benötigten Strom in Echtzeit messen und an das SOLIX-System weitergeben. Wechselrichter und Akku geben daraufhin dann stets nur die Leistung ans Hausnetz weiter, die gerade tatsächlich benötigt wird. Diese Eigenverbrauchs-Vorgabe wirkt sich gleichermaßen positiv auf das Laden des Akkus aus, wie auch auf die Abgabe des benötigten Stroms, wenn keine Solarenergie mehr produziert wird.

Einbau durch Elektriker

Beim Blick auf die Anschaffungskosten in Höhe von 99 Euro sollte man allerdings auf dem Zettel haben, dass für den Einbau in der Regel zusätzliche Kosten durch einen Elektriker anfallen. Das SOLIX Smart Meter will im Sicherungskasten platziert und richtig verkabelt werden. So muss das Smart Meter selbst dauerhaft mit Strom versorgt werden und zudem müssen die mitgelieferten Messklemmen um die richtigen Anschlussdrähte gelegt werden.

Das SOLIX Smart Meter kommuniziert über WLAN. Neben der kleinen Stummelantenne ist auch eine längere Magnetantenne im Lieferumfang enthalten, die mit einem entsprechend langen Kabel ausgestattet ist und auch außerhalb des Sicherungskastens montiert werden kann.