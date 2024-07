Anker FlexStand: Noch ein iPhone-Case mit magnetischem Haltering

Vergangene Woche haben wir auf das MagGo Magnet-Case von Anker hingewiesen. Mit dem FlexStand-Case hat der Hersteller noch eine zweite, mit einem magnetischen Haltering ausgestattete Ladehülle im Programm, die inzwischen auch in Deutschland erhältlich ist.

Auf den ersten Blick sehen die beiden Hüllen auf den vom Hersteller veröffentlichten Produktfotos nahezu identisch aus, die Unterschiede muss man da erstmal suchen – insbesondere, weil wir beide Varianten noch nicht in den Händen hatten.

Der FlexStand wirkt auf jeden Fall ein Stück eleganter und schlanker, was daraus resultiert, dass bei der MagGo-Variante der integrierte zusätzliche Befestigungs-Gummiring wegfällt. Dafür scheint hier dann auch das Apple-Logo von der iPhone-Rückseite her durch den halbtransparenten Kunststoff.

Schlanker und halbtransparent

Das schlankere Design hat aber auch zur Folge, dass die Schutzfunktion der Hülle ein Stück weit reduziert wird. Anstelle eines Millimeters steht die Kameraumrandung beim FlexStand nur noch einen halben Millimeter über.

Ansonsten sind die Funktionen mehr oder weniger identisch. Die rückseitig integrierte Fingerhalterung lässt sich um 360 Grad drehen und sowohl im Hoch- als auch im Querformat auch als Ständer für das iPhone verwenden. Die integrierten Magnete bieten Anker zufolge einen um 42 Prozent besseren Halt als Standardhüllen, was für mehr Zuverlässigkeit und Sicherheit beim MagSafe-Laden oder der Befestigung an passenden Oberflächen wie der Kühlschranktür oder dergleichen sorgen soll.

In verschiedenen Farben erhältlich

Anker bietet die Hülle momentan in den Farben Schwarz, Titan und Transparent an, weitere Varianten sollen folgen. Dabei sind der Ring und die umlaufenden Kanten jeweils voll durchgefärbt, während die halbtransparente Rückseite den Magnetring sichtbar um das Apple-Logo platziert. An verfügbaren Größen finden sich jeweils die Standardvariante des iPhone 15 sowie das iPhone 15 Pro und das iPhone 15 Pro Max gelistet.