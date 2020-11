Powerbeats Pro und andere Beats-Kopfhörer mit Black-Friday-Rabatt

Apples Powerbeats Pro dürften vor Weihnachten kaum günstiger zu haben sein als aktuell, insbesondere wenn ihr auf eine der neuen, im Sommer vorgestellten Farben der Ohrhörer scharf seid. Im Rahmen seiner Beats-Sonderaktion bietet Amazon die Ohrhörer in Schwarz für 163,70 Euro und in allen anderen Farben für 179 Euro an.

Zum Vergleich: Wenn ihr die Powerbeats Pro offiziell über Apple bezieht, werden 243,60 Euro fällig. Am Freitag gibt es auf diesen Preis zwar 50 Euro Nachlass, dennoch bleibt ihr dann deutlich über dem aktuellen Aktionspreis bei Amazon.

Die Powerbeats Pro sind mit Apples H1-Prozessor ausgestattet und unterstützen auf dieser Basis Sonderfunktionen wie „Hey Siri“ und das mit iOS 13.2 eingeführte „Nachrichten ankündigen“ – also das automatische Vorlesen von eigegangenen iMessages durch Siri. Die Ohrhörer kommen mit einem Ladecase, mit dessen Hilfe die Powerbeats Pro eine Akku-Gesamtleistung von mehr als 24 Stunden erreichen sollen. Anders als beispielsweise Apples AirPods verfügen die komplett kabellosen Beats-Ohrhörer über Haltebügel und sollten damit besonders verlässlich sitzen.

Auch weitere Beats-Produkte deutlich günstiger

Im Rahmen der Beats-Aktion sind auch diverse weitere Ohr- und Kopfhörer der Apple-Marke teils deutlich im Preis reduziert erhältlich. Ein Preisvergleich lohnt sich auch bei den Over-Ear-Kopfhörern mit Noise Cancelling Beats Studio3 oder den kabelgebundenen Urbeats3, die es wahlweise mit Lightning oder Klinke jetzt schon für 32 Euro gibt.

Black Friday Week bei Saturn und MediaMarkt

Wer eine Alternative zu Amazon sucht, kann auch einen Abstecher zu Saturn machen. Dort gibt es im Rahmen der Black Friday Woche zumindest die schwarzen Powerbeats Pro zum gleichen Preis. Saturn hat damit ebenso wieMediaMarkt bereits den Sonderangebots-Marathon mit Blick auf das kommende Wochenende eingeläutet. Viele der Angebote gelten sowohl online als auch in den Filialen.