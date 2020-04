Powerbeats Pro 2: Update für AirPods-Alternative steht an

Apple hat eine neue Version der Powerbeats Pro in Arbeit. Die neuen Ohrhörer wurden mit den Apple-Modellnummern A2453 und A2454 (eine für links und eine für rechts) in der Datenbank der Zertifizierungsstelle für elektronische Geräte in Malaysia gesichtet.

Die Tatsache, dass die „Powerbeats Pro 2“ bereits einen nationalen Zertifizierungsprozess durchlaufen haben legt nahe, dass die Entwicklung der Ohrhörer abgeschlossen ist und das neue Modell jederzeit vorgestellt werden kann. Über technische Verbesserungen oder gar neue Funktionen sind bislang keine Details bekannt.

Es ist davon auszugehen, dass Apple auch bei den neuen Powerbeats Pro auf die Versionsnummer verzichtet und die neuen Ohrhörer schlicht den Vorgänger ersetzen und unter gleichem Namen angeboten werden, so wie wir es bei den im März erschienenen Powerbeats gesehen haben.

Falls ihr jetzt denkt, die noch aktuelle Generation der Powerbeats Pro kam eben erst auf den Markt, liegt das wohl am späten Verkaufsstart hierzulande. Vorgestellt wurden die Ohrhörer im April 2019, also vor gut einem Jahr. In den Handel kamen sie in Deutschland allerdings erst Ende Mai und bis sie so richtig verfügbar waren, war es beinahe schon Herbst.