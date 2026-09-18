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Ohne Aktivierungsbrief

Postbank vereinfacht BestSign-Aktivierung auf dem iPhone
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17 Kommentare 17

Die Postbank vereinfacht die Einrichtung ihres BestSign-Sicherheitsverfahrens auf dem iPhone. Mit der jetzt verfügbaren Postbank-App in Version 3.36.0 kann ein neues BestSign direkt mithilfe der Postbank Card und der NFC-Schnittstelle des iPhones aktiviert werden.

Postbank Apple Pay

Dazu wird das BestSign-Verfahren wie gewohnt in der App angelegt. Bei der anschließenden Aktivierung lässt sich nun die Postbank Card auswählen. Diese wird an die Rückseite des iPhones gehalten und von der App über NFC eingelesen. Die Bank bestätigt im aktuellen App-Store-Changelog ausdrücklich die neue Aktivierungsmöglichkeit.

Bankkarte statt Aktivierungsbrief

Interessant ist die Neuerung insbesondere beim Wechsel auf ein neues iPhone. Bislang konnten Nutzer ein neues BestSign beispielsweise über einen QR-Code von einem bereits eingerichteten Gerät übernehmen. Stand kein aktives BestSign mehr zur Verfügung, blieb als Standardweg der Aktivierungscode, den die Postbank per Brief verschickt. Dafür nennt die Bank eine Wartezeit von etwa zwei bis drei Werktagen.

Postbank Bargeld Gegen Barcode

Mit der NFC-Aktivierung steht nun eine weitere Möglichkeit zur Verfügung, die ohne ein bereits eingerichtetes Smartphone und ohne Wartezeit auf Post auskommt. Voraussetzung ist eine zum Girokonto gehörende Postbank Card mit Girocard-Zeichen. Nach erfolgreicher Aktivierung kann BestSign unmittelbar für Überweisungen und andere Freigaben genutzt werden.

Webseite nennt noch Android-Einschränkung

Kurioserweise ist die Dokumentation der Postbank noch nicht auf dem aktuellen Stand. Dort heißt es derzeit weiterhin, dass die Aktivierung per Debitkarte ausschließlich auf Android-Geräten möglich sei und man an einer Umsetzung für iOS arbeite. Mit Version 3.36.0 ist diese Einschränkung zumindest in der regulären Postbank-App offenbar Geschichte.

Abseits der neuen BestSign-Aktivierung nennt die Postbank lediglich allgemeine Optimierungen und Fehlerbehebungen. Die Anwendung steht weiterhin kostenlos im App Store bereit.

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Postbank
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Entwickler: Postbank - eine Niederlassung der DB Privat- und Firmenkundenbank AG
Preis: Kostenlos
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18. Sep. 2026 um 10:45 Uhr von Ben Fehler gefunden?


    17 Kommentare bisher. Dieser Unterhaltung fehlt Deine Stimme.

  • Die sollte lieber mal ApplePay für das Gemeinschaftskonto einführen.
    Wird schon seit Jahren versprochen. Und nichts kommt

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    • Das ist aus meiner Sicht schon geschehen. Du kannst in der Postbank ab das ‚Abrechnungskonto‘ festlegen. Dadurch nutze ich das Gemeinschaftskonto bei der Virtual Debit Card. Probiers mal aus.

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  • Es gab ja schon viele ärgerliche Hypes bei der Postbank. Aber ich konnte immer gut mit denen leben. Waren schließlich damals zu BTX Zeiten die Ersten die online Banking hatten. Seiher eigentlich nie Probleme gehabt.

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  • Das kommt echt genau richtig zum iPhone Wechsel. Das war jedes Jahr immer die schlimmste App beim Umzug

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  • Postbank? Wer ist denn noch bei der Postbank?! Meine Güte …..

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    • Leute, denen es gefällt, kann doch jeder hingehen, wo er will. Ich bin und war nie dort, aber dennoch.

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    • Bin auch noch Postbank Kunde.
      Mein Gehalt geht darauf ein und alle Abgänge werden dort abgebucht.
      Ich habe einen Dauerauftrag auf ein anderes Konto, bei einer anderen Bank und von da aus erledige ich alle anderen Bankgeschäfte.

      Aber ich werde auch komplett wechseln.
      Man bekommt besseren Service bei anderen Banken.

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      • Welchen Service genau braucht man denn heutzutage außer funktionierendes Online Banking?

    • Ich… :) noch nie ein Problem gehabt, selbst während der Umstellung nicht

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  • Ich warte noch auf die Push-Benachrichtigungsdunktion bei Transaktionen. Das nervt, das die immer noch fehlt!

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    • Redet mit. Seid nett zueinander!

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