Postbank vereinfacht BestSign-Aktivierung auf dem iPhone

Die Postbank vereinfacht die Einrichtung ihres BestSign-Sicherheitsverfahrens auf dem iPhone. Mit der jetzt verfügbaren Postbank-App in Version 3.36.0 kann ein neues BestSign direkt mithilfe der Postbank Card und der NFC-Schnittstelle des iPhones aktiviert werden.

Dazu wird das BestSign-Verfahren wie gewohnt in der App angelegt. Bei der anschließenden Aktivierung lässt sich nun die Postbank Card auswählen. Diese wird an die Rückseite des iPhones gehalten und von der App über NFC eingelesen. Die Bank bestätigt im aktuellen App-Store-Changelog ausdrücklich die neue Aktivierungsmöglichkeit.

Bankkarte statt Aktivierungsbrief

Interessant ist die Neuerung insbesondere beim Wechsel auf ein neues iPhone. Bislang konnten Nutzer ein neues BestSign beispielsweise über einen QR-Code von einem bereits eingerichteten Gerät übernehmen. Stand kein aktives BestSign mehr zur Verfügung, blieb als Standardweg der Aktivierungscode, den die Postbank per Brief verschickt. Dafür nennt die Bank eine Wartezeit von etwa zwei bis drei Werktagen.

Mit der NFC-Aktivierung steht nun eine weitere Möglichkeit zur Verfügung, die ohne ein bereits eingerichtetes Smartphone und ohne Wartezeit auf Post auskommt. Voraussetzung ist eine zum Girokonto gehörende Postbank Card mit Girocard-Zeichen. Nach erfolgreicher Aktivierung kann BestSign unmittelbar für Überweisungen und andere Freigaben genutzt werden.

Webseite nennt noch Android-Einschränkung

Kurioserweise ist die Dokumentation der Postbank noch nicht auf dem aktuellen Stand. Dort heißt es derzeit weiterhin, dass die Aktivierung per Debitkarte ausschließlich auf Android-Geräten möglich sei und man an einer Umsetzung für iOS arbeite. Mit Version 3.36.0 ist diese Einschränkung zumindest in der regulären Postbank-App offenbar Geschichte.

Abseits der neuen BestSign-Aktivierung nennt die Postbank lediglich allgemeine Optimierungen und Fehlerbehebungen. Die Anwendung steht weiterhin kostenlos im App Store bereit.