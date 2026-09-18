Neun neue Emojis: Unicode 18.0 offiziell veröffentlicht

Das Unicode-Konsortium hat Unicode 18.0 offiziell veröffentlicht. Mit der neuen Version des Zeichenstandards wurden auch neun zusätzliche Emoji-Motive verabschiedet. Nutzer dürfen sich unter anderem auf eine Essiggurke, einen Leuchtturm, einen Meteor und ein neues aufbrechendes Gesicht freuen.

Die weiteren Neuzugänge sind ein Monarchfalter, ein Radiergummi und ein Netz mit Griff. Hinzu kommen zwei neue Daumen-Gesten, die nach links beziehungsweise rechts zeigen. Letztere dürften sich vor allem eignen, um auf Inhalte neben einer Nachricht oder einem Beitrag zu verweisen.

Ein Teil der Auswahl war bereits seit Monaten bekannt. Die jetzt veröffentlichte Liste unterscheidet sich allerdings noch einmal von den ersten Entwürfen. Ein ursprünglich geplantes Gesicht mit zusammengekniffenen Augen wurde bereits Anfang des Jahres gestrichen und durch das nun bestätigte „Cracking Face“, also ein aufbrechendes beziehungsweise zerbrechendes Gesicht, ersetzt.

Neun Motive, insgesamt 19 neue Varianten

Streng genommen umfasst Emoji 18.0 sogar 19 Neuzugänge. Neben den neun neuen Emoji-Codepunkten kommen für die beiden Daumen-Gesten jeweils fünf Hautfarbenvarianten hinzu. Insgesamt steigt die Zahl der von Unicode empfohlenen Emojis damit auf 3.972, wenn sämtliche Varianten mitgezählt werden.

Die Emojis sind dabei nur ein kleiner Teil von Unicode 18.0. Der neue Standard erweitert den Zeichensatz um insgesamt 13.007 Zeichen und bringt die Gesamtzahl damit auf 172.808. Neu sind unter anderem zusätzliche Schriftsysteme und Währungssymbole. Eine Übersicht der neuen Emoji-Motive stellt Emojipedia bereit.

Apple dürfte sich bis 2027 Zeit lassen

Dass Unicode die neuen Emojis jetzt freigegeben hat, bedeutet allerdings nicht, dass diese sofort auf dem iPhone auftauchen. Apple, Google, Samsung und andere Anbieter erstellen jeweils eigene Grafiken für die standardisierten Motive und integrieren diese anschließend in ihre Betriebssysteme.

Apple lässt sich damit traditionell einige Monate Zeit. Die mit Unicode 17.0 verabschiedeten Emojis hatten wir im vergangenen Jahr vorgestellt. Auf dem iPhone kamen die entsprechenden Grafiken erst mit iOS 26.4 im Frühjahr 2026 an.

Ein ähnlicher Zeitplan ist auch diesmal wahrscheinlich. Emojipedia rechnet bei Apple mit einer Integration im März oder April 2027. Sollte Apple seiner bisherigen Vorgehensweise treu bleiben, könnten die neuen Symbole somit im Rahmen eines größeren Frühjahrs-Updates für iOS 27 auf dem iPhone landen.