Post unterliegt: Mobile Briefmarke darf nicht ablaufen

So weicht die Post von der Verjährungsfrist eines Kaufvertrages, der grundsätzlich drei Jahre betragen würde, mit ihrer 14-Tage-Vorgabe massiv ab, was das Landgericht als unzulässig bewertet hat.

Was allerdings schon in den Anfangstagen der Mobilen Briefmarke kritisiert wurde: Einmal geordert ist die virtuelle Briefmarke nur 14 Tage gültig und verfällt anschließend, ohne dass eine Rückerstattung des Kaufpreises vorgesehen wäre.

Die Mobile Briefmarke verzichtet im direkten Vergleich mit dem Handyporto sogar auf die vor ihrer Einführung noch pauschal veranschlagte Servicepauschale in Höhe von 40 Cent pro Sendung. Zudem erfolgt die Buchung nicht mehr per SMS, sondern bequem per App.

Die Mobile Briefmarke der Deutschen Post ist noch gar nicht so alt. Der Nachfolger des so genannten Handyportos wurde erst Ende November 2020 präsentiert und damals als einer der neuen Digitaldienste der Post vorgestellt.

