Post-Its vom Original: Kostenlos, mit iPhone-Widget und Mac-App

Da tut uns das gestern besprochen Hobby-Projekt Sticky Widgets, mit dessen Hilfe sich Post-It-ähnliche, virtuelle Zettelchen auf dem iPhone-Homescreen ablegen ließen, fast ein wenig leid.

Mit Post-It bietet nämlich auch der Markeninhaber 3M eine vergleichbare Applikation an, die sogar ein Mac-Pendant und einen iCloud-Abgleich mitbringt, kein Geld von euch verlangt und über eine optionale Handschrifterkennung verfügt.

Die Post-It-App ist ein Marketing-Vehikel der bunten Klebezettelchen, die sogar die Bestellung von Büromaterial ermöglicht, euch ansonsten jedoch mit In-App-Käufen, Abos oder dergleichen in Ruhe lässt. In der App könnt ihr Post-Its erstellen, die sich nicht nur in ihrer Farbe anpassen lassen – zur Auswahl stehen 16 Farben von Hellrosa bis zu einem satt-dunklen Blau – sondern auch zu Gruppen zusammengeführt werden können.

Wer darauf gut anspricht kann sich ganze Wände voller Mindmaps in der App zurechttippen. Diese werden dann über den persönlichen iCloud-Account abgeglichen und lassen sich so auch in Kombination mit der ebenfalls kostenlosen Mac-App verwalten und editieren.

Die Zettelchen lassen sich in mehreren Farben beschreiben, was wahlweise mit der iPhone-Tastatur oder über schlichtes Kritzeln mit dem Finger möglich ist. Nutzt man letzteren, kann man dem Einsatz einer Texterkennung zustimmen. Diese sendet eure Eingaben an externe Server, erkennt dort dann aber das Geschriebene übersetzt dies in editierbaren Text.

Für iOS 14 steht ein Homescreen-Widget in mehreren Größen zur Verfügung, das die angezeigte Notiz beim Antippen direkt öffnet. Zusätzlich lassen sich mit der Post-It-App auch Fotos erfassen. Fotografiert man hier Post-Its von einem Whiteboard ab, werden diese einzeln erfasst und gruppiert in der App abgesichert. Keine App für uns, für Post-It-Fans aber ein gut umgesetzter Traum.