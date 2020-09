Sticky Widgets: App klebt bunte Post-Its auf den Homescreen

Vielleicht nicht der perfekte Platz für das eigene iCloud-Passwort, aber bestimmt eine gute Location um kleine Notizen, Merkhilfen und andere Kleinigkeiten zu notieren, die nicht in der Notiz-App versteckt, sondern stets im Blick des Nutzers bleiben sollen.

Der Entwickler Tyler Hillsman hat mit Sticky Widgets eine kostenfreie iOS-Anwendung veröffentlicht, die farbenfrohe, virtuelle Post-It-Widgets auf dem iPhone-Display erstellt. Gestern erstveröffentlicht und schon heute mit einer Aktualisierung auf Version 1.1 versehen, punktet Sticky Widgets mit einem Arbeitsablauf der nicht viel einfacher hätte ausfallen können.

Sobald das erste Widget erstellt und auf dem iPhone-Homescreen platziert wurde, könnt ihr dessen Inhalt schlicht durch ein Antippen des Widget-Bereiches editieren. Anders als bei vergleichbaren Lösungen, müssen die Widgets nicht neu erstellt werden um den Inhalt zu editieren, bei Sticky Widgets reicht es das aktive Widget umzuschreiben, um dies mit neuen Inhalten zu versehen. Je nach Textmenge passt sich die Fontgröße hier dynamisch an.

Wer will kann Sticky Widgets in mehreren Instanzen nutzen und unterschiedlichen Widgets unterschiedliche Notizen zuweisen. So lassen sich gleichzeitig unterschiedliche Post-It-Widgets auf einem Homescreen einblenden.

Farben und Fonts per In-App-Kauf

Geld verdient Hillsman über einen 2,29 Euro teuren In-App-Kauf, der zusätzliche Farben und Schriftarten freischaltet. Ab Werk kann Sticky Widgets lediglich die typisch gelben Post-Its erstellen und bietet seinen Nutzern nur eine Schriftart an.

Neu in der seit der Nacht erhältlichen Version ist die Möglichkeit Emojis in Sticky Widgets zudem stoppt die Applikation die Audiowiedergabe nicht mehr – ein Bug der initialen Ausgabe, mit dem viele Apps unter iOS 14 zu kämpfen hatten.