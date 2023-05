Post & DHL mit Kundennummer-Strichcode – ADAC Spritpreise mit neuen Mitgliederfunktionen

DHL sah sich zuletzt in gesteigertem Maß mit Kritik konfrontiert. So fand die Ankündigung, die Packstationen des Versanddienstleisters in Zukunft vollumfänglich an die App Post & DHL anzubinden nur in begrenztem Maß Anklang, und obendrauf gab’s dann noch einen „Big Brother Award“ für den Smartphone-Zwang und die über die eigene App praktizierte Datenerfassung und deren Weiterleitung.

Mit der neu veröffentlichten Version 9.3 der iPhone-App von DHL und Post wollen die Entwickler jetzt offenbar ein wenig gut Wetter machen und bringen „auf vielfachen Kundenwunsch“ die Strichcode-Anzeige der Kundennummer zurück.

Im App-Bereich „Packstation“ kann sich beim Versenden jetzt wieder den Strichcode der persönlichen Kundennummer anzeigen lassen, um diesen beim Paketversand durch den Scanner der Packstation (sofern noch vorhanden) zu erfassen, um ohne viel Aufwand einen Einlieferungsbelegt per E-Mail anfordern zu können. Zudem können Teilnehmer am Bonusprogramm von DHL auf diese Weise Punkte beim Paketversand sammeln.

ADAC Spritpreis-App mit neuen Mitgliederfunktionen

Eine kleine Neuerung hat auch der ADAC zu vermelden. Hier haben Nutzer der App ADAC Spritpreise jetzt die Möglichkeit, im Zusammenhang mit ihrem ADAC-Login auch Routenplanungen geräteübergreifend als Favoriten zu speichern und eine digitale Version ihrer ADAC-Mitgliedskarte anzuzeigen.

Die Anmeldung ist optional und die Spritpreis-App lässt sich weiterhin auch ohne ADAC-Login verwenden. Wer die Anwendung regelmäßig nutzt, sollte einen Blick in deren Einstellungen werfen. Hier kann man über die Frage nach dem Teilen von Analyse- und Verkehrsdaten hinaus auch festlegen, ob der Verkehrsfluss auf der Karte angezeigt werden soll oder ob man bei der Navigation mithilfe der App Mautgebühren oder kostenpflichtige Ländervignetten vermeiden will.

Hauptfunktion der kostenlosen Anwendung bleibt die Anzeige der aktuellen Kosten für Super E10, Super, Diesel, Erdgas oder Autogas.