Pixel Game Case von Pitaka: Robuste iPhone-Hülle im Retro-Design

Pitaka bietet die Sonderedition als Pixel Game Kit zum Preis von 99 Euro an. Im Lieferumfang ist hier neben der Smartphone-Hülle selbst noch eine Sonderanfertigung der ebenfalls mit MagSafe kompatiblen Ringhalterung MagEZ Grip enthalten, die einzeln ansonsten mit 29,99 Euro berechnet wird. Optisch passende Hintergrundbilder bietet Pitaka zum kostenlosen Download an.

Das neue Pixel-Game-Motiv will an die klassischen 8-Bit-Grafiken und -Spiele früher Computerzeiten erinnern und ist das Ergebnis eines Designwettbewerbs des Herstellers, dessen erstes Produkt das im März vorgestellte Motiv Sunset Moment war. Bei der Herstellung der Hüllen findet ein sogenanntes „Fusion Weaving“-Verfahren Verwendung, bei dem die farbigen Blöcke auf Aramidfasern gewebt werden und so für die extravagante Optik sorgen.

