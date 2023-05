Post & DHL: App als zentrale Benutzeroberfläche für die Packstation

Wundern sollte man sich über die Zielsetzungen des Unternehmens allerdings nicht. Am 2. Januar 2025 sind es satte 30 Jahre her, seit die Deutsche Bundespost in eine Aktiengesellschaft gewandelt wurde. Im Vordergrund steht seither nicht mehr der generelle Versorgungsauftrag, sondern die Gewinnmaximierung im Interesse der Vorstände und Aktionäre. Vergangene Woche erst haben die Anteilseigner der Deutschen Post AG nahezu einstimmig dafür gestimmt, die Dividende der Post-Aktie einmal mehr zu erhöhen.

Die Deutsche Post DHL Group erhält den BigBrotherAward 2023 in der Kategorie Verbraucherschutz für praktizierten Digitalzwang. Sie will die Kund.innen durch die Umstellung (der Funktionsweise) ihrer Packstationen dazu zwingen, ein Smartphone und ihre Post & DHL-App zu nutzen. Die Post & DHL-App sendet ungefragt Daten an Tracking-Firmen. Dieser Digitalzwang gehört besonders gerügt, denn hier schließt ein ehemaliges Staatsunternehmen Bürgerinnen und Bürger von einer wichtigen Grundversorgung aus.

Insert

You are going to send email to