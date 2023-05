Komoot mit verbesserter Suchfunktion

Ergänzend bietet Komoot seit geraumer Zeit auch ein Premium-Abo an, das sich an sehr aktive Nutzer richtet und beispielsweise Zusatzfunktionen wie einen Mehrtagesplaner, sportspezifische Karten, Wetterberichte und Versicherungsleistungen beinhaltet.

Komoot lässt sich kostenlos laden und in einer frei wählbaren Region auch ohne Einschränkung verwenden. Weitere Kartenregionen lassen sich als einzelne Regionen oder als Gesamtpaket für 29,99 Euro freischalten. Die App dürfte in dieser Standardvariante zu den populärsten und wohl auch besten Outdoor-Anwendungen auf dem Markt zählen.

Insert

You are going to send email to