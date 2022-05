Pollenflug-Vorhersage: Mit neue App-Daten täglich um 20:00 Uhr

Kurzer Nachtrag zur Pollenwarnung über den Bosch-Spexor, mit der wir uns kürzlich auseinandergesetzt haben. Wer grundsätzlich zu den vom Pollenflug beeinträchtigten iPhone-Nutzern gehört, der sollte sich die kostenfreie Applikation Pollenflug-Vorhersage des Pharma-Konzerns HEXAL anschauen.

Diese zeigt ihren Anwender eine Liste der 15 relevanten Pflanzenarten und eine Übersicht des aktuellen Pollenflugs mit jeweiliger Intensität an. Der hervorragend bewertete Download unterscheidet dabei zwischen den Bewertungen „kein Pollenflug“, „Schwacher Pollenflug“, „Mittelstarker Pollenflug“ und „Starker Pollenflug“ und zeigt im Querformat eine zusätzliche 7-Tage-Prognose an.

Dabei richtet sich die Anwendung nicht nur an Anwender mit einer entsprechenden Empfindlichkeitshistorie, sondern auch an Heuschnupfen-Neulinge, die den Verdacht einer Unverträglichkeit mit sich führen. Diese haben in der App die Möglichkeit, in dem bereitgestellten Tagebuch aufgetretene Episoden zu notieren und können so noch vor dem ersten Besuch beim Hausarzt eigene Korrelation anstellen.

Tagebuch mit CSV-Export

Wurde das Tagebuch gewissenhaft geführt, kann dieses auch aus der Anwendung heraus exportiert werden. Pollenflug-Vorhersage stellt das Tagebuch dafür im CSV-Format zur Verfügung.

Natürlich dient die Prognose-Anwendung dem Hersteller auch als Werbevehikel, wer sich nicht gerade in den Arzneimittelbereich der Applikation verirrt findet in Pollenflug-Vorhersage jedoch einen guten Alltagshelfer, der zumindest einen Wegweiser für die Navigation durch die Pollensaison bereitstellt.

Dieser lässt sich komplett kostenlos aus dem App Store laden und einsetzen und verzichtet vollständig auf In-App- Zahlungen oder Abonnements. Hexal selbst stellt die iPhone-Applikation im eingebetteten 30-Sekunden-Video vor.