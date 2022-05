Apple Watch: Neues Zifferblatt und neue Armbänder verfügbar

Die neuen Pride Edition Armbänder lassen sich ab sofort in Apples Online Store bestellen und werden ab Donnerstag auch in den Filialgeschäften Cupertinos erhältlich sein. Das neue Pride Zifferblatt wird sich ab heute über die Apple Watch App oder über den Besuch dieser Seite installieren lassen.

Das heute neu verfügbare Pride Fäden Zifferblatt ist laut Apple in Anlehnung an die gewebten Schleifen des Sport Loop gestaltet und reagiert auf die Digital Crown der Apple Watch. Wird diese gedreht, bewegen sich die bunten Fäden des Zifferblattes. Dies gilt auch für Handbewegungen und Display-Berührungen.

