Pokémon Sleep: Verbraucherschützer kritisieren Schlafüberwachung für Kinder

Die aktuelle Diskussion um Pokémon Sleep dürfte insbesondere für jene unserer Leser interessant sein, deren Kinder bereits ein eigenes Handy besitzen. Die auch für das iPhone verfügbare Anwendung verspricht, den Schlaf in Unterhaltung zu verwandeln, weil man hier abhängig von seinen Schlafgewohnheiten seltene Pokémons entdecken kann.

Die Spieler sollen hierfür vor dem Schlafengehen ihr Smartphone neben das Kissen legen, um den Schlaf aufzuzeichnen und zu messen. Am besten kaufen sie damit verbunden gleich noch den Bluetooth-Schalter „Pokémon GO Plus +“ als speziell für „Pokémon Sleep“ angebotenes Zubehör.

In der Werbung für das Spiel heißt es, dass man umso besser abschneide, je länger man schlafe. Bei der Analyse werde der Schlaf in drei „Schlaftypen“ eingeteilt – Halbschlaf, Leichtschlaf oder Tiefschlaf – und Pokémon-Figuren mit ähnlichen Schlafgewohnheiten würden sich dann morgens in der virtuellen Spielumgebung versammeln.

„Schlaf als digitale Währung

Datenschützer kritisieren diese Art der Schlafüberwachung jedoch massiv. Der Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv) hat sich „Pokémon Sleep“ auf Anfrage des Magazins Netzpolitik.org genauer angesehen und kommt zu dem vernichtenden Urteil, dass die App aus dem Schlaf eine digitale Währung mache und darauf aus sei, jeweils die letzten und ersten Minuten des Tages der Kinder für sich gewinnen wolle. „Pokémon Sleep“ nutze hierfür den Spieltrieb von Kindern aus und könne durchaus suchtfördernd sein.

Als problematisch werden damit verbunden zudem die teils extrem hochpreisigen In-App-Käufe gewertet. So kostet ein sogenannter „Premiumpass“ beispielsweise 9,99 Euro im Monat und beim Kauf von Spielewährung kann man bis zu „7.000 Diamanten“ zum Preis von 97,99 Euro am Stück erwerben.

Auch der Umgang mit den gewonnenen Daten wird hinterfragt. Zwar verlassen offensichtlich keine Audioaufnahmen das lokale Gerät, doch die Schlafauswertungen werden auf den Servern der Betreiber gespeichert – wenngleich deren Qualität durchaus hinterfragt wird. So ist die App beispielsweise nicht in der Lage zu unterscheiden, ob der Benutzer tatsächlich wach ist, oder nur ein Fernseher oder dergleichen im Hintergrund läuft.