Amazon-Kreditkarte: Apple Pay lässt weiter auf sich warten

Mittlerweile ist es ein halbes Jahr her, seit sich die Amazon Kreditkarte auch mit Google Pay verwenden lässt. Schon damals hatten zahlreiche mit einem iPhone ausgestattete Amazon-Kunden die Hoffnung, dass die Anbindung an Apple Pay zeitnah folgt. Konkret hat sich in dieser Richtung bis heute allerdings nichts getan, doch darf man die Tatsache, dass die allgemeinen Kreditkarten der LBB sowie die von der LBB herausgegebene ADAC-Kreditkarte seit Februar Apple Pay unterstützen zumindest als weiteren Hinweis darauf werten, dass es hier früher oder später auch für die Amazon-Kreditkarte soweit sein wird.

Wenngleich uns bislang noch keine belastbaren Hinweise vorliegen, ist aktuell zu hören, dass sich in Sachen Apple Pay mit der VISA-Karte von Amazon gerade tatsächlich etwas tut. Angeblich liegt ein Start von Apple Pay mit der Amazon-Kreditkarte sogar schon in der kommenden Woche im Bereich des Möglichen – wir warten ab.

Insbesondere aktive Amazon-Kunden warten sehnlichst auf die Unterstützung von Apple Pay. Die Kreditkarte des Versandhändlers wird kostenlos ausgegeben und lohnt sich insbesondere, wenn Prime-Mitglieder bei Amazon.de einkaufen. Hier gibt es 3 Prozent des Umsatzes in Form von Bonuspunkten zurück. Bei Einkäufen außerhalb von Amazon.de erhält man eine Gutschrift in Höhe von 0,5 Prozent des Umsatzes in Form von Bonuspunkten.

Die von Amazon ausgegebene VISA-Karte ist für Prime-Mitglieder gebührenfrei und unterstützt grundsätzlich auch das kontaktlose Bezahlen. Für Apple-Nutzer fehlt im Alltagseinsatz bislang nur die Möglichkeit, die Amazon-Karte als Zahlungsmittel für Apple Pay zu hinterlegen.