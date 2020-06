Pocket Casts auf Drängen Chinas aus dem chinesischen App Store entfernt

Apple hat den Podcast-Player Pocket Casts aus dem chinesischen App Store entfernt. Den Entwicklern der App zufolge geschah dies auf Drängen der zentralen chinesischen Zensurbehörde „Cyberspace Administration of China“ hin.

Pocket Casts has been removed from the Chinese App store by Apple, at the request of the Cyberspace Administration of China. We believe podcasting is and should remain an open medium, free of government censorship. As such we won't be censoring podcast content at their request.

— Pocket Casts (@pocketcasts) June 11, 2020