Photo-App Darkroom integriert Alben-Verwaltung

Die Foto-App Darkroom bietet jetzt auch eine Möglichkeit zur Verwaltung von Alben. Diese können nun direkt in der App erstellt und verwaltet werden. Ebenso können einzelne Bilder aus Darkroom auswählt und in Alben abgelegt werden.

Die Neuerungen kommen mit Version 4.7 der App. Alle in Darkroom vorgenommenen Änderungen werden auch direkt in der iOS-Fotosammlung so angezeigt und umgekehrt. Für den Schnellzugriff auf die Albumfunktionen empfehlen die Entwickler das lange Drücken auf ein einzelnes Album in der Albumauswahl.

Darkroom setzt seit geraumer Zeit auf ein Abo-Modell. Neue Nutzer haben die Möglichkeit, die App in eingeschränktem Umfang zu testen. Für die Vollversion wird ein Jahrespreis in Höhe von 21,99 Euro veranschlagt.