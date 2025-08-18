Playlist Genius für Apple Music: Freie KI-App erstellt Wiedergabelisten

Mit der neuen iPhone-Anwendung Playlist Genius können Nutzer individuelle Musik-Playlists auf Knopfdruck erstellen lassen. Die App stammt vom Entwickler Davide Buldrini und ist kostenlos im App Store erhältlich. Die Bedienung erfolgt über ein einfaches Texteingabefeld, in dem Nutzer eine Stimmung, Aktivität oder ein Genre beschreiben. Basierend auf diesem Prompt generiert die Anwendung eine passende Auswahl an Liedern.

Musikvorschläge per Texteingabe

Eingaben wie „80s workout classics“ oder „rainy day indie focus“ führen zu jeweils thematisch abgestimmten Wiedergabelisten. Grundsätzlich kann die Anwendung auch deutsche Eingaben verarbeiten, liefert nach englischsprachigen Stichwort-Eingaben aber deutlich bessere Ergebnislisten ab. Dabei greift die App auf Apple Music zu und fügt die generierten Playlists direkt zur eigenen Mediathek hinzu. Voraussetzung für die Nutzung ist ein aktives „Apple Music“-Abonnement sowie ein iPhone mit mindestens iOS 18.5.

Erweiterung bestehender Wiedergabelisten

Neben der Möglichkeit, neue Playlists zu erstellen, erlaubt die App auch das Erweitern vorhandener Wiedergabelisten. So lassen sich mit einem Tap zusätzliche Songs vorschlagen, die zum ursprünglichen Thema passen. Darüber hinaus gibt es eine sogenannte Hate List. Songs, die dort eingetragen sind, tauchen künftig nicht mehr in neuen Vorschlägen auf. Auf diese Weise soll sich der persönliche Musikgeschmack langfristig besser abbilden lassen.

Die App richtet sich an Nutzer, die sich Abwechslung zu den algorithmischen Vorschlägen klassischer Musikdienste wünschen. Mit wenigen Eingaben lassen sich gezielt Playlists für bestimmte Alltagssituationen oder Trainingssessions zusammenstellen. Auch Genres oder Jahrzehnte lassen sich gezielt als Vorgabe definieren. Das Ergebnis erscheint nach wenigen Sekunden automatisch in der Musikbibliothek des Nutzers.