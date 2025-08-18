Erstellt Playlisten aus Stichworten
Playlist Genius für Apple Music: Freie KI-App erstellt Wiedergabelisten
Mit der neuen iPhone-Anwendung Playlist Genius können Nutzer individuelle Musik-Playlists auf Knopfdruck erstellen lassen. Die App stammt vom Entwickler Davide Buldrini und ist kostenlos im App Store erhältlich. Die Bedienung erfolgt über ein einfaches Texteingabefeld, in dem Nutzer eine Stimmung, Aktivität oder ein Genre beschreiben. Basierend auf diesem Prompt generiert die Anwendung eine passende Auswahl an Liedern.
Musikvorschläge per Texteingabe
Eingaben wie „80s workout classics“ oder „rainy day indie focus“ führen zu jeweils thematisch abgestimmten Wiedergabelisten. Grundsätzlich kann die Anwendung auch deutsche Eingaben verarbeiten, liefert nach englischsprachigen Stichwort-Eingaben aber deutlich bessere Ergebnislisten ab. Dabei greift die App auf Apple Music zu und fügt die generierten Playlists direkt zur eigenen Mediathek hinzu. Voraussetzung für die Nutzung ist ein aktives „Apple Music“-Abonnement sowie ein iPhone mit mindestens iOS 18.5.
Erweiterung bestehender Wiedergabelisten
Neben der Möglichkeit, neue Playlists zu erstellen, erlaubt die App auch das Erweitern vorhandener Wiedergabelisten. So lassen sich mit einem Tap zusätzliche Songs vorschlagen, die zum ursprünglichen Thema passen. Darüber hinaus gibt es eine sogenannte Hate List. Songs, die dort eingetragen sind, tauchen künftig nicht mehr in neuen Vorschlägen auf. Auf diese Weise soll sich der persönliche Musikgeschmack langfristig besser abbilden lassen.
Die App richtet sich an Nutzer, die sich Abwechslung zu den algorithmischen Vorschlägen klassischer Musikdienste wünschen. Mit wenigen Eingaben lassen sich gezielt Playlists für bestimmte Alltagssituationen oder Trainingssessions zusammenstellen. Auch Genres oder Jahrzehnte lassen sich gezielt als Vorgabe definieren. Das Ergebnis erscheint nach wenigen Sekunden automatisch in der Musikbibliothek des Nutzers.
Entwickler: Davide Buldrini
Laden
Gibt es dies auch für Spotify ?
Groovify
Genau so etwas dachte ich mir vor kurzem, muss es doch auch direkt von Apple mit ihrer AI geben- tut es aber nicht.. Beim Fotorückblick erstellen geht es ja auch
Gibt es doch. Wenn deine Playlist zu Ende ist und du es eingeschaltet hast, spielt das es weiter zu deiner Playlist passende Songs
Ich würde es mal begrüßen wenn zufällige Wiedergabe bedeuten würde auch tatsächlich aus der gesamten Musikbibliothek zufällig Titel zu wählen.
Aktuell ist es immer so das einem immer Artverwandte Musik aufgetischt wird, wenn man erstmal die Zufallswiedergabe gestartet hat.
Man hat das Gefühl das sich nur aus einem Teil der Musiksammlung bedient wird.
funktioniert leider nur so semi. Alleine der prompt „Classic rock 70s, no hits“ fabriziert fast ausschließlich die großen Hits, etwa „More than a feeliing“ von Bosten etc pp
Die App hat bei mir keine guten Vorschläge gebracht. Was aber gut funktioniert ist ChatGPT Mixtape AI. Die Vorschläge passen super. Allerdings muss man sich die Playlist dann selber bauen, weil der Zugriff auf Apple Music fehlt.
Oh Mann! Die Vorschläge sind ja noch schlechter wie bei Apple Music.
Klasse Idee, aber noch sehr ausbaufähig. Von 45 generierten Titel einer Playlist kamen 3 Stück 3 mal vor und 3 weitere doppelt. Das nennt man dann wohl „Hot Rotation“