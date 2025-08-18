iphone-ticker.de — Alles zum iPhone. Seit 2007. 41 821 Artikel

Neuer Standard für den Sperrbildschirm

iOS 26 ändert das Verhalten des Always-On-Displays
Artikel auf Mastodon teilen.
28 Kommentare 28

Mit der Einführung von iOS 26 wird Apple die Darstellung des Always-On-Displays überarbeiten. Nutzer, die das iPhone 14 Pro oder ein neueres Modell mit Always-On-Funktion verwenden, sehen fortan nicht mehr eine lediglich abgedunkelte Version ihres Sperrbildschirms, sondern eine weichgezeichnete Variante. Die neue Voreinstellung soll dafür sorgen, dass Uhrzeit und Widgets besser (ab-)lesbar sind, verändert aber deutlich die bisher gewohnte Optik.

Always Pon Display

Neue Option: Unschärfe statt Abdunklung

Einstellung kann angepasst werden

Bislang wurde das Hintergrundbild bei aktivem Always-On-Modus lediglich gedimmt, sodass es weiterhin erkennbar blieb. Das neue Verhalten ersetzt diese Darstellungsweise durch eine automatische Unschärfe. Damit reagiert Apple offenbar auf Rückmeldungen zur Lesbarkeit von Inhalten bei schwacher Bildschirmbeleuchtung. Gleichzeitig verlieren personalisierte Hintergrundmotive durch die Unschärfe an Wirkung.

Wer das bisherige Verhalten bevorzugt, kann die neue Voreinstellung in den Systemeinstellungen manuell ändern. Unter „Anzeige & Helligkeit“ im Abschnitt „Immer eingeschaltet“ lässt sich die Unschärfe deaktivieren. Damit bleibt der Sperrbildschirm auch bei deaktiviertem Display weiterhin in seiner ursprünglichen Form sichtbar, solange das Gerät nicht verdeckt ist oder sich in bestimmten Modi wie CarPlay oder Energiesparen befindet.

Iphone Always On Display

Die bisherigen Einstellungen des Always-On-Displays

Unschärfe statt Abdunklung

Die übrigen Steuerungsmöglichkeiten des Always-On-Displays bleiben unverändert. Nutzer können weiterhin entscheiden, ob das Hintergrundbild überhaupt angezeigt werden soll und ob Benachrichtigungen auf dem Sperrbildschirm erscheinen. Damit bleibt das Feature wahlweise auf reine Funktionalität reduziert oder ermöglicht eine stärker individualisierte Anzeige.

Die neue Unschärfe-Voreinstellung unter iOS 26 zeigt, dass Apple weiterhin an der Balance zwischen Design, Lesbarkeit und Datenschutz arbeitet. Ob die Änderung als Verbesserung oder Einschränkung wahrgenommen wird, dürfte stark vom persönlichen Nutzungsverhalten abhängen. Wir haben die Always-On-Funktion auf unseren Geräten komplett deaktiviert.
18. Aug. 2025 um 15:57 Uhr von Nicolas Fehler gefunden?


    Zum Absenden des Formulars muss Google reCAPTCHA geladen werden.
    Google reCAPTCHA Datenschutzerklärung

    Google reCAPTCHA laden
    28 Kommentare bisher. Dieser Unterhaltung fehlt Deine Stimme.
  • Antworten Melden

  • Das AoD empfinde ich als eine der besten Neuerungen überhaupt in der letzten Zeit. Möchte ich nicht mehr missen (mit Anzeige des Hintergrundbildes!).

    Antworten Melden

  • Ich habe die Always-On Funktion aktiv, da ich so mein Handy im dunkler Umgebung leichter finde.

    Antworten Melden

  • Ich Waffenschein auf die Schreihälse, dass der Akku ständig leer ist. *popcornbereitleg*

    Antworten Melden

  • Man das gibt es scho seit Beta 1 also ihr hängt hinterher echt

    Antworten Melden

  • Auf dem iPad nenne ich IO26 nur noch „Schwabbel-OS“, weil bei Menüwechsel der ganz Bildschirm so rum schwabbelt wie bei einem Stammtisch-Bayer (oder Pfälzer) im Bier-Lokal.
    Mich stört es nicht, aber ich muss jedes Mal an die Sauna denken…..uaaaaah

    Antworten Melden
  • Antworten Melden
  • Antworten Melden

  • Ich wünschte es gebe eine Trageerkennung der Apple Watch für die Kurzbefehle-App. Denn habe ich die Uhr um, kann am iPhone das Always-on-Display gerne aus sein. Lade ich die Uhr, hätte ich besagtes Always-on aber gerne am iPhone aktiv. Da denken mir die Leute bei Apple ein bisschen zu wenig mit.

    Antworten Melden

    • Redet mit. Seid nett zueinander!

    Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

    ifun.de ist das dienstälteste europäische Onlineportal rund um Apples Lifestyle-Produkte.
    Wir informieren täglich über Aktuelles und Interessantes aus der Welt rund um iPhone, iPad, Mac und sonstige Dinge, die uns gefallen.
    Insgesamt haben wir 41821 Artikel in den vergangenen 6562 Tagen veröffentlicht. Und es werden täglich mehr.     ifun.de — Love it or leave it   ·   Copyright © 2025 aketo GmbH   ·   Impressum   ·   Cookie Einstellungen   ·   Datenschutz   ·   Safari-Push aketo GmbH Powered by SysEleven