iOS 26 ändert das Verhalten des Always-On-Displays

Mit der Einführung von iOS 26 wird Apple die Darstellung des Always-On-Displays überarbeiten. Nutzer, die das iPhone 14 Pro oder ein neueres Modell mit Always-On-Funktion verwenden, sehen fortan nicht mehr eine lediglich abgedunkelte Version ihres Sperrbildschirms, sondern eine weichgezeichnete Variante. Die neue Voreinstellung soll dafür sorgen, dass Uhrzeit und Widgets besser (ab-)lesbar sind, verändert aber deutlich die bisher gewohnte Optik.

Neue Option: Unschärfe statt Abdunklung

Einstellung kann angepasst werden

Bislang wurde das Hintergrundbild bei aktivem Always-On-Modus lediglich gedimmt, sodass es weiterhin erkennbar blieb. Das neue Verhalten ersetzt diese Darstellungsweise durch eine automatische Unschärfe. Damit reagiert Apple offenbar auf Rückmeldungen zur Lesbarkeit von Inhalten bei schwacher Bildschirmbeleuchtung. Gleichzeitig verlieren personalisierte Hintergrundmotive durch die Unschärfe an Wirkung.

Wer das bisherige Verhalten bevorzugt, kann die neue Voreinstellung in den Systemeinstellungen manuell ändern. Unter „Anzeige & Helligkeit“ im Abschnitt „Immer eingeschaltet“ lässt sich die Unschärfe deaktivieren. Damit bleibt der Sperrbildschirm auch bei deaktiviertem Display weiterhin in seiner ursprünglichen Form sichtbar, solange das Gerät nicht verdeckt ist oder sich in bestimmten Modi wie CarPlay oder Energiesparen befindet.

Die bisherigen Einstellungen des Always-On-Displays

Unschärfe statt Abdunklung

Die übrigen Steuerungsmöglichkeiten des Always-On-Displays bleiben unverändert. Nutzer können weiterhin entscheiden, ob das Hintergrundbild überhaupt angezeigt werden soll und ob Benachrichtigungen auf dem Sperrbildschirm erscheinen. Damit bleibt das Feature wahlweise auf reine Funktionalität reduziert oder ermöglicht eine stärker individualisierte Anzeige.

Die neue Unschärfe-Voreinstellung unter iOS 26 zeigt, dass Apple weiterhin an der Balance zwischen Design, Lesbarkeit und Datenschutz arbeitet. Ob die Änderung als Verbesserung oder Einschränkung wahrgenommen wird, dürfte stark vom persönlichen Nutzungsverhalten abhängen. Wir haben die Always-On-Funktion auf unseren Geräten komplett deaktiviert.