PLAUD Note ausprobiert: Kompaktes Diktiergerät mit KI-Nachbearbeitung

Das PLAUD Note ist ein digitales Diktiergerät im Kreditkartenformat, das sich mit seiner MagSafe-kompatiblen Magnettasche an der Rückseite eines iPhones befestigen lässt. Wir haben den knapp 170 Euro teuren Sprachrekorder und die KI-Nachbearbeitung der begleitenden App ausprobiert und stellen euch unsere Eindrücke im Anschluss vor, beginnen wollen wir allerdings mit einer kurzen Beschreibung der Hardware, die mit ihren Produktfotos üblicherweise eher Fragen provoziert als Antworten liefert.

Sehr dünn: Plaud NOTE ist nicht mal einen halben Zentimeter dick

Aufnahmegerät im Kreditkartenformat

Bei PLAUD Note handelt es sich um ein Aufnahmegerät im Kreditkartenformat. 5 cm × 7 cm × 0,2 cm klein, wird die Mikrofonkarte wahlweise im regulären Aufnahmemodus oder im Telefonaufnahmemodus betrieben. Im regulären Modus nimmt es über zwei integrierte Mikrofone mit Rauschunterdrückung Meetings, Vorträge oder Interviews auf. Im Telefonmodus (zu dem über einen mechanischen Schalter gewechselt wird) kommt zusätzlich ein Vibrationssensor zum Einsatz, der die internen Schwingungen des iPhones erfasst, um beide Gesprächsparteien bei Anrufen aufzuzeichnen.

Das kompakte Gerät verfügt über 64 Gigabyte internen Speicher für bis zu 480 Stunden Audio und erlaubt eine maximale kontinuierliche Aufnahmezeit von 30 Stunden mit einer Akkuladung. Die Bedienung ist einfach gehalten. Auf der Rückseite befindet sich eine einzige Taste, die per langem Druck die Aufnahme startet oder beendet, jeweils mit kurzem Vibrationsfeedback. Ein mechanischer Schalter wählt zwischen den beiden Aufnahmemodi.

Eine Taste auf der Rückseite startet die Aufnahme. Ein Schalter wechselt zwischen Raum- und Telefonmitschnitt.

Der Audiomitschnitt wird im Anschluss an die Aufnahme automatisch auf das iPhone übertragen. Alternativ lässt sich die Aufzeichnung über ein spezielles, magnetisches USB-Kabel auf einen Rechner kopieren. Der Ladeanschluss nutzt leider kein Standardkabel, weshalb das Originalzubehör stets mitgeführt werden muss.

Das Diktiergerät lässt sich unabhängig vom iPhone nutzen, überträgt seine Inhalte drahtlos an die Begleit-App und gestattet den problemlosen Datei-Export der von euch aufgenommenen Inhalte. Standardmäßig werden die Inhalte im Mono-Format in platzsparenden aber qualitativ wenig hochwertigen MP3s gesichert. Wer möchte kann die Original WAV-Dateien ebenfalls in voller Qualität sichern, muss diese Option aber gesondert aktivieren.

Die Hülle beherbergt den Magneten. Geladen wird mit einem speziellen Kabel.

Verarbeitung in der Cloud und Funktionsumfang der App

Kernstück des Angebotes ist die KI-Nachbearbeitung über die PLAUD-App, die Aufnahmen nicht nur speichert, sondern auch automatisch in Textform übersetzt und in bestimmte Zielformate wie Auswertungen, Zusammenfassungen, Vortragsnotizen und mehr überführt. Die Transkription erfolgt in bis zu 112 Sprachen und nutzt unter anderem die GPT-Modelle von OpenAI, Claude Sonnet und Gemini 2.5 Pro. Zur Transkription stehen verschiedene vorgefertigte Vorlagen bereit, um Inhalte weiter auszuwerten.

Die Aufnahme wird automatisch in die App übertragen, dann erzeugen Vorlagen, Transkript und Auswertung.

Diese Vorlagen bestimmen, welche Informationen aus dem Text gefiltert oder wie sie aufbereitet werden. Beispiele reichen von der Gliederung eines Podcasts mit Zusammenfassung bis hin zur Erstellung von Aufgabenlisten aus Meetingprotokollen. Zudem können auch ganz individuelle Vorlagen erstellt werden, die exakt die eigenen Bedürfnisse adressieren. Allerdings ist für die Erstellung individueller Vorlagen ein Premium-Abonnement erforderlich. Dies bedeutet nicht, dass man nicht auch im kostenlosen Basismodell die eigenen Aufnahmen transkribieren und auswerten lassen kann. Jedoch kann man nur aus einer begrenzten Auswahl von Vorlagen wählen, keine eigenen Vorlagen erstellen und auch nur eine begrenzte Anzahl von Minuten transkribieren lassen.

Im kostenlosen Basismodell stehen 300 Transkriptionsminuten pro Monat zur Verfügung. Das Pro-Paket für 99,99 Euro pro Jahr erhöht das Kontingent auf 1.200 Minuten und ermöglicht eine unbegrenzte Nutzung der Vorlagen. Das Unlimited-Paket für 249,99 Euro pro Jahr bietet seinerseits zusätzlich eine unbegrenzte Transkriptionszeit.

Ohne Abo bietet die App nicht alle Funktionen an und beschränkt die Transkriptionsminuten

Wer lediglich viel transkribieren möchte, kann zusätzliche Minutenguthaben mit zweijähriger Gültigkeit erwerben, die in unterschiedlichen Pakten zwischen 120 und 6.000 Minuten angeboten werden.

Neben Textausgaben generiert die App auch Mindmaps zur visuellen Darstellungen und hierarchische Übersichten. Diese erleichtern die Nachverfolgung von Themen und die Zuordnung von Aufgaben. Importfunktionen erlauben zudem die Verarbeitung von Audiodateien, die nicht mit dem PLAUD Note selbst aufgenommen wurden.

Wenn Gesprochenes strukturiert werden muss

Der PLAUD Note ist ein flexibel einsetzbares Werkzeug. Es eignet sich sowohl für klassische Interviews als auch für Gesprächsrunden, Podiumsdiskussionen, Vorträge oder Telefonate. Die Audioqualität ist in Gesprächen und bei direkter Sprachaufnahme für die kompakte Bauform durchaus brauchbar. Bei Telefonaufzeichnungen ist die Verständlichkeit ausreichend, wenn auch nicht auf hochwertigem Niveau.

Die Auswertungen selbst sind sehr übersichtlich und genau, die Transkripte weitgehend fehlerfrei.

Die Übertragung der Aufnahmen auf das iPhone läuft schnell, und die Cloud-Verarbeitung liefert in den meisten Fällen fehlerarme Transkriptionen. Die Möglichkeit, Inhalte ohne Zwischenschritt über einen Computer zu verarbeiten, verkürzt Arbeitsabläufe massiv. Vor allem bei wiederkehrenden Aufnahmesituationen kann die Kombination aus Gerät und App Zeit sparen, da die KI-gestützte Nachbearbeitung bei Bedarf nahezu vollständig automatisiert abläuft.

Fazit: Für den professionellen Arbeitseinsatz

Das PLAUD Note richtet sich vor allem an Anwender, die Audioaufnahmen regelmäßig und ohne Zwischenschritt über den Computer verarbeiten möchten. Dazu zählen unter anderem Journalisten, die Interviews transkribieren, Teilnehmer oder Organisatoren von Podiumsdiskussionen, Personalverantwortliche bei Vorstellungsgesprächen, Moderatoren von Diskussionsrunden, Mediatoren oder auch Fachkräfte im medizinischen Bereich.

Die Nutzung ist auch ohne Abo möglich. Im Arbeitseinsatz ist dieses jedoch empfehlenswert.

Das Zusammenspiel von Hardware und App ermöglicht, komplette Workflows. Von der Aufnahme über die Transkription bis zur strukturierten Auswertung und kann diese in Gänze auf dem iPhone abwickeln. Mit den kostenpflichtigen Abomodellen lassen sich diese Prozesse nahezu vollständig automatisieren und an die eigenen Bedürfnisse anpassen, was besonders für Nutzer mit hohem Aufkommen an wiederkehrenden Gesprächssituationen interessant sein dürfte.

PLAUD Note punktet vor allem im professionellen Arbeitseinsatz. Studenten die Uni-Vorlesungen verschriftlichen wollen, setzen wohl auch zukünftig auf die Aufnahme mit dem iPhone, auf kostenlose Werkzeuge wie MacWhisper und die manuelle Nachbearbeitung des Transkripts mit ChatGPT.

Wer für den eigenen Arbeitgeber jedoch regelmäßig Audioaufzeichnungen erstellen und diese nach einem bestimmten Schema auswerten muss, der sollte sich PLAUD Note genauer anschauen. Geboten wird ein kompaktes Diktiergerät mit kraftvollen KI-Werkzeugen, die massiv Zeit sparen können.