Kompakter Speicher für USB-C-Geräte

Insta360 Quick Reader: SSD-Speicher im Miniformat vorgestellt
Der Kamerahersteller Insta360 erweitert sein Zubehörangebot um einen besonders kleinen externen Speicher. Der neue Quick Reader mit integrierter 512-GB-SSD wurde gemeinsam mit dem Speicherspezialisten Lexar entwickelt und richtet sich an iPhone-Filmemacher und Nutzer von Aktionscams mit USB-C-Anschluss.

Lexar Insta360

Das Zubehör wird direkt an kompatible Geräte angeschlossen und benötigt weder zusätzliche Kabel noch eine eigene Stromversorgung. Dadurch lässt sich der Speicher ähnlich wie ein USB-Stick verwenden. Mit einer Kapazität von 512 Gigabyte können Nutzer Fotos, Videos, Dokumente oder andere große Dateien direkt auf dem Modul ablegen oder zwischen Geräten übertragen.

Der Quick Reader erreicht laut Hersteller Lese- und Schreibgeschwindigkeiten von bis zu 420 Megabyte pro Sekunde. Damit soll er sowohl für schnelle Dateiübertragungen als auch als externer Aufnahmespeicher für unterstützte Kameras geeignet sein. Kompatible Modelle können Videoaufnahmen direkt auf dem angeschlossenen Speicher ablegen.

Quick Reader Insta360 Cams

Nutzung für Kameras und iPhone

Das Gerät misst 29,7 × 21,9 × 18,4 Millimeter und wiegt 5,4 Gramm. Damit ist es kleiner als viele klassische externe SSDs. Der Anschluss erfolgt über einen integrierten USB-C-Stecker. Unterstützt werden Geräte mit iOS, Android, macOS und Windows.

Quick Reader Insta360

Zum Marktstart arbeitet der Speicher mit den Kameramodellen Insta360 X5, X4 Air und Ace Pro 2 zusammen. Weitere Modelle sollen künftig folgen. Für Videoproduktionen kann der Speicher als externer Aufnahmeort dienen. Dadurch lassen sich große Videodateien direkt auf dem Modul sichern und anschließend schneller auf andere Geräte übertragen.

Auch iPhones können den Quick Reader als zusätzlichen Speicher nutzen. Nutzer können etwa große Dateien vom Gerät auslagern oder Medieninhalte für unterwegs speichern. Filme oder Serien lassen sich beispielsweise vor einer Reise auf den Speicher kopieren und anschließend direkt auf dem iPhone wiedergeben.

Quick Reader Insta360 Mac

Der Insta360 Quick Reader mit 512 Gigabyte Speicher ist ab sofort erhältlich. Der Hersteller nennt einen Preis von 156,99 Euro.
10. März 2026 um 15:01 Uhr von Nicolas Fehler gefunden?


    5 Kommentare bisher. Dieser Unterhaltung fehlt Deine Stimme.

  • Danke für den Bericht. Augenscheinlich ist er teurer und klobig wirkender, als das Modell von Higsens bzw. SanDisk.

  • Weiß jemand ob die insta iOS App in der Lage ist direkt im Speicher zu arbeiten? Das ist ja bislang nur via Bluetooth angeschlossener Kamera möglich.

