Lokal und ohne Abo
Placemarks und Packliste: Hilfe bei Reiseplanung und Packen
Placemarks ist eine denkbar einfache und kostenlose iPhone-App, die einzig als Merkliste für Orte funktioniert. Man kann diese entweder besucht haben oder die Anwendung dazu verwenden, für einen Besuch der Orte hilfreiche Notizen zu hinterlegen.
Der Entwickler der App schreibt uns, dass Placemark als Hobbyprojekt entstanden ist, weil er selbst auf der Suche nach einer einfachen persönlichen Weltkarte für besuchte Orte und zukünftige Reiseziele war. Die meisten Apps in dieser Kategorie sind mit sozialen Funktionen und Ähnlichem überladen und setzen oft genug auch auf Abomodelle oder Monetarisierung durch Werbung.
Placemarks soll dagegen eine schlichte Lösung bieten, die ausschließlich als persönliche Karte für Erinnerungen und zukünftige Reiseziele dient. Die App ist komplett kostenlos und integriert außer iCloud keine externen Dienste.
Die Bedienung fällt entsprechend einfach aus. Ihr könnt die auf der Weltkarte vorhandenen Orte antippen, markieren und bei Bedarf dazu Notizen hinterlegen.
Entwickler: Mathis von Holten
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Packlisten-App hilft bei der Reisevorbereitung
Zum Thema Reisen passt auch die App Packliste, deren Entwickler uns ebenfalls angeschrieben hat. Hier wählt ihr zunächst die Art der geplanten Reise aus, etwa Camping, Stadturlaub oder Städtereisen, und bekommt dann eine dazu passende Packliste erstellt.
Beim Packen lassen sich Gegenstände abhaken, während eine Fortschrittsanzeige zeigt, was noch fehlt. Bei Bedarf können die Listen auch bearbeitet, gespeichert und wiederverwendet werden. Außerdem können die Listen als PDF exportiert und ausgedruckt werden. Über iCloud bleiben die Listen auf allen Geräten sowie innerhalb der Familie synchron. Die Packlisten können farblich sortiert und um einen Countdown bis zur Abreise ergänzt werden.
Die Packlisten-App ist kürzlich in Version 2.0 erschienen und lässt sich kostenlos laden und auf eine Lite beschränkt ausprobieren. Die Vollversion wird als Einmalkauf zum Preis von 1,99 Euro angeboten.
Entwickler: Remo Adams-Schonfeld
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Als Packliste kann ich TravelSheet empfehlen. Absolut geniale App. Einmalkauf, kein Abo, kein Tracking.
Wer nicht zwingend eine App benötigt, für den kann ich die Seite zusammenpacken.de zur Erstellung von Packlisten empfehlen.
Für einen Wohnmobil Urlaub wird dort empfohlen: einen gefüllten Benzinkanister (!), eine Auto-Ersatz Batterie (!) und ein Dosen Öffner (!) Aus welchen Jahr ist diese Liste?
Verwende für sowas nur noch TREK. Ein Projekt was ihr dringend mal empfehlen müsst.
Ich habe die App PackTheBag für die Beladungslisten meines Wohnmobils missbraucht. Seitdem vermeide ich die Überladung meines Gefährts. Nur das Wiegen der Einzelnen zu verladenen Gegenstände war am Anfang viel Arbeit. Aber es funktioniert.
Ist auch meine bevorzugte App.
Bin seit Jahren sehr zufrieden damit. Top.
Danke für den Tipp. Wusste gar nicht, dass man in PackTheBag das Gewicht angeben kann. Wirklich perfekt fürs Womo
Die Notizen App reicht mir. Da kann man auch Reisedokumente, Telefonnummern, Parktickets, zur Not auch Ausweise etc. hinterlegen.
Ich hab mir die App Packliste mal runtergeladen, aber die Synchronisation zwischen der App der Familienmitglieder funktioniert nicht. Alle können den premium Zugang nutzen, aber nichts synchronisiert sich.