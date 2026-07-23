Placemarks ist eine denkbar einfache und kostenlose iPhone-App, die einzig als Merkliste für Orte funktioniert. Man kann diese entweder besucht haben oder die Anwendung dazu verwenden, für einen Besuch der Orte hilfreiche Notizen zu hinterlegen.

Der Entwickler der App schreibt uns, dass Placemark als Hobbyprojekt entstanden ist, weil er selbst auf der Suche nach einer einfachen persönlichen Weltkarte für besuchte Orte und zukünftige Reiseziele war. Die meisten Apps in dieser Kategorie sind mit sozialen Funktionen und Ähnlichem überladen und setzen oft genug auch auf Abomodelle oder Monetarisierung durch Werbung.

Placemarks soll dagegen eine schlichte Lösung bieten, die ausschließlich als persönliche Karte für Erinnerungen und zukünftige Reiseziele dient. Die App ist komplett kostenlos und integriert außer iCloud keine externen Dienste.

Die Bedienung fällt entsprechend einfach aus. Ihr könnt die auf der Weltkarte vorhandenen Orte antippen, markieren und bei Bedarf dazu Notizen hinterlegen.

Packlisten-App hilft bei der Reisevorbereitung

Zum Thema Reisen passt auch die App Packliste, deren Entwickler uns ebenfalls angeschrieben hat. Hier wählt ihr zunächst die Art der geplanten Reise aus, etwa Camping, Stadturlaub oder Städtereisen, und bekommt dann eine dazu passende Packliste erstellt.

Beim Packen lassen sich Gegenstände abhaken, während eine Fortschrittsanzeige zeigt, was noch fehlt. Bei Bedarf können die Listen auch bearbeitet, gespeichert und wiederverwendet werden. Außerdem können die Listen als PDF exportiert und ausgedruckt werden. Über iCloud bleiben die Listen auf allen Geräten sowie innerhalb der Familie synchron. Die Packlisten können farblich sortiert und um einen Countdown bis zur Abreise ergänzt werden.

Die Packlisten-App ist kürzlich in Version 2.0 erschienen und lässt sich kostenlos laden und auf eine Lite beschränkt ausprobieren. Die Vollversion wird als Einmalkauf zum Preis von 1,99 Euro angeboten.