Der Musikstreaming- und Downloaddienst Qobuz hat seine App für iPhone und iPad umfassend überarbeitet. Im Mittelpunkt des Updates stehen ein überarbeiteter Wiedergabe-Bildschirm, synchronisierte Liedtexte und zusätzliche Möglichkeiten, während des Hörens weitere Informationen zu Künstlern und Alben abzurufen.

Neuer Player für iPhone und iPad

Der Wiedergabe-Bildschirm wurde vollständig neu gestaltet. So passt sich die Oberfläche jetzt stets an das jeweilige Albumcover an. Ein dauerhaft sichtbarer Mini-Player soll die Steuerung der Wiedergabe erleichtern, wenn Nutzer beispielsweise gleichzeitig nach neuer Musik suchen.

Auf Tablets unterstützt die App nun einen geteilten Bildschirm. Dadurch lassen sich Musik und weitere Inhalte der Anwendung parallel anzeigen. Auch die Warteschlange wurde überarbeitet. Titel können per Wischgeste neu angeordnet oder entfernt werden, zudem werden die nächsten drei abgespielten Titel direkt eingeblendet.

Liedtexte und zusätzliche Informationen

Neu hinzu kommen synchronisierte Liedtexte, die während der Wiedergabe in Echtzeit und optional auch übersetzt angezeigt werden können. Passend dazu bietet Qobuz neue Wiedergabelisten mit bekannten Liedern zum Mitsingen an.

Darüber hinaus wurde der Bereich mit Informationen zu den abgespielten Titeln erweitert. Nutzer erhalten nun unter anderem Zugriff auf Albumrezensionen, Biografien, digitale Booklets und technische Angaben zur jeweiligen Audiodatei.

Qobuz bezeichnet die Überarbeitung als weiteren Schritt beim Ausbau seiner App. Bereits Anfang des Jahres hatte der Anbieter seine CarPlay-App überarbeitet und zusätzliche Funktionen eingeführt. Dazu gehören unter anderem eine Zufallswiedergabe, neue Filtermöglichkeiten, redaktionelle Empfehlungen sowie die Sprachsteuerung über Siri.

Fokus auf Hi-Res-Audio

Qobuz hat seinen Schwerpunkt auf hochauflösende Audioqualität gelegt und kann mit einem vergleichsweise umfangreichen Angebot an Hi-Res-Audio aufwarten. Das Angebot lässt sich zu Monatspreisen ab 13,99 Euro abonnieren. Aktuell lässt sich der Dienst zwei Monate lang kostenlos testen.